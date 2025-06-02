Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, hayata geçirdiği "Tumbara" servisiyle telekom sektöründe bir yeniliğe daha imza atıyor. Turkcell müşterilerinin, fatura kesim tarihinde paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'leri puana dönüşerek "Tumbara" ismi verilen kişiye özel dijital bir kumbarada birikiyor. Turkcell'liler diledikleri zaman, biriken puanlarla Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri günlük/haftalık internet, dakika, SMS paketleri, yurtdışı paketleri gibi hediyeleri seçerek kullanma imkânına sahip olacaklar.

Kullanılmayan her MB/DK/SMS karşılığının 1 puan olduğu Tumbara'nın lansmanı kapsamında, ilk ay servisi aktif hale getiren aboneler 15 bin hediye puan kazanıyor. Bunun yanı sıra müşterilerin doğum günleri ve Turkcell'e katılım yıldönümlerinde 30.000 puan daha kazanma fırsatı da kampanyada yer alıyor. Kullanıcıların Turkcell'li oldukları toplam yıla göre de ek puanlar hediye edilecek.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yeni uygulamayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Turkcell olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgileniyor ve 'Turkcell Çözer' anlayışıyla çözümler üretiyoruz. Yenilikçi bir uygulama olan 'Tumbara' servisi, müşterilerimizin paketlerinden kalan GB, SMS ve dakikalarını değere dönüştürerek hem tasarruf hem de verimlilik sağlıyor. Turkcell'liler Tumbara'da her ay fatura kesiminden itibaren biriken puanları ile diledikleri zaman günlük ya da haftalık internet, yurt dışı paketi ya da SMS, dakika paketi gibi seçenekler arasından istedikleri hediyeyi alabiliyorlar. Tamamen ücretsiz 'Tumbara' için müşterilerimizin tek yapması gereken Turkcell uygulaması üzerinden servisi aktive etmek. İlk aşamada bireysel faturalı müşterilerimize açık olan bu servis, çok yakın zamanda kurumsal müşterilerimiz için de kullanıma açılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hayatı kolaylaştıran çözümlerimizle Turkcell'lilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ata Demirer'den "Tumbara"ya özel reklam filmi

Reklam filmi, paketinden kalanların ay sonunda silinmesini dert eden müşterilerin beklentileri üzerinden somut bir iç görüyle hazırlandı. Filmde Ata Demirer'in canlandırdığı karakter, ay sonunda yanan GB'larıyla ilgili duygularını "Allahım Neydi Günahım" şarkısıyla anlatıyor. 80'ler dönemindeki arabesk filmlerinden esintiler taşıyan reklamda Ata Demirer, özel makyaj teknikleriyle dönem sanatçılarını anımsatan bir karaktere büründü. Ata Demirer reklam filminde yer alan sözü ve bestesi Kayahan'a ait olan şarkıyı Taşkın Sabah yönetiminde seslendirdi.

Reklam filminde, "Yılların derdini Turkcell çözdü, Tumbara devri başladı! Paketinizden artan GB, dakika ve SMS'ler ziyan olmuyor; Tumbara'da puan olarak birikip, GB ve dakika olarak size dönüyor. Tumbara, Turkcell uygulamasında, üstelik ücretsiz" mesajı veriliyor.

Kampanya detayları ve Tumbara servisini aktive etmek için https://www.turkcell.com.tr/tumbara adresini ziyaret edebilir, Turkcell uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Reklam Filmi Künyesi:

- Reklam Ajansı: Rafineri

- CCO: Emre Kaplan

- ECD: Can Erdoğan

- Kreatif Direktör: Vehbi Bozdağ, Ozan Aslan

- Yaratıcı Grup Başkanı: Ezgi Yıldırım, Erdem Belener

- Yaratıcı Ekip: Tuan Baykut, Sezer Başoğlu

- Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Ekin Kutevu

- Marka Ekibi: Çağla Ishak, Ceyda Selvi Orman, Bengisu Ayvazoğlu, Nurcan Bolat

- Stratejiden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Zühre Erdoğan

- Stratejik Planlama: Ege Ayakduran, Furkan Özgür

- Prodüksiyon Ekibi: Açelya Ülkümen, Baran Çetin, Caner Yıldırım

- Grafik Ekibi: Ramazan Yurtseven

- Redaktör: Onat Bahadır

- Prodüksiyon: Depo Film

- Yönetmen: Serdar Dönmez

- Post Prodüksiyon: IPD

- Müzik: DCMP

- Medya Planlama & Satın Alma: Staff - Media

- Dijital İletişim: Tribal Worldwide İstanbul

- PR: desiBel Ajans

- Araştırma: Futurebright

TURKCELL:

Reklamveren Marka Ekibi

- Mustafa Alcan

- Başak Erden

- Betül Selin Ekinci

- Sena Süzer

Reklamveren Prodüktör

- Hakan Pamukçu

- Tuğba Özkan

Reklamveren Medya Ekibi

- Dilek Kafalı

- Onur Ergül

Reklamveren Dijital İletişim Ekibi

- Taha Güvendi

- Mert Yazıcı

- Fuat Şahin

Reklamveren Araştırma Ekibi

- Başak Daştan

- Ergin Küllü

Reklamveren Kurumsal İletişim Ekibi

- Buket Uluçay Eroğlu

- İsmail Sümengen

- Samet Özçelik