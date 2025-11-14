İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişinin yaklaşık 211 milyon TL, 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişinin 11 milyarın üzerinde olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde şirketin yaklaşık 13.9 milyar TL tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı da belirlendi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645'i hakkında 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık', 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı tespit edildi. Şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da aynı suçlardan soruşturma ve kovuşturmalar bulunduğu belirlendi.

Yapılan tespitler sonucu, 'yasadışı bahis', 'dolandırıcılık' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COİNO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde suç gelirlerini yurtdışına çıkararak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği tespit edildi.

YURTDIŞINDA BULUNAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 17, Hatay'da 1, Kocaeli'nde 1, yurtdışında 1 ve cezaevinde olan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışında bulunan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait 637 milyon TL değerinde 10 adet araç, 7 adet taşınmaz ve COİNO A.Ş dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. Ayrıca COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimali nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.