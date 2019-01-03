Kaymakam maaşları 2019 zam oranı ne kadar oldu? 2019 yılında Kaymakam ne kadar maaş alacak?

Kaymakam maaşları 2019 ne kadar oldu? Kaymakam maaşı yeni zam oranları nedir? 2019 yılında Kaymakam ne kadar maaş alacak? Enflasyon rakamlarına göre Kaymakam'ın alacağı 2019 zam oranı belli oldu. Kamu görevlisi, emekli ve memurların 2019 maaş zammını belirleyecek olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli oldu. 2019 zammı ile birlikte başta memur ve emeklililer olmak üzere hemşire, polis, öğretmen, imam, vaiz, şube müdürü, öğretim görevlisi, avukat ve profesör maaşları olmak üzere birçok meslek grubu zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu. TÜİK verisine göre 10.20 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler sonrası, memur ve emeklilerin alacağı maaş zam oranı netleşecek yeni zamlı maaşlar ise ocak ayında ödenecek. Müsteşar memur maaşı 2019 yılı zam oranı detayları için star.com.tr haber sitemizi takip edebilirsiniz.. İşte 2019 yılı Kaymakam maaşlarında alınacak zam miktarı...

3 milyon memur ve emeklinin sabırsızlıkla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verisine göre 10.20 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler sonrası, memur ve emeklilerin alacağı maaş zam oranı netleşecek yeni zamlı maaşlar ise ocak ayında ödenecek.



ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu.



2018 YILI Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

2019 EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU



SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.699,23 oldu.

TÜİK verisine göre 10.20 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu.

Bu bağlamda yeni zamlar ise şöyle gerçekleşecek;



Genel Müdür 13.721 TL



Gelir Uzmanı 6.341 TL



Hakim/Savcı 16.746 TL



Profesör 11.552 TL



Doçent 8.613 TL



Yrd. Doçent 7.027 TL



Uzman tabip 7.708 TL



Mühendis 6.683 TL



Öğretmen 4.908 TL



Hemşire 5.139 TL



Avukat 6.355 TL



Polis memuru 5.843 TL



Zabıta memuru 4.528 TL



Memur 4.435 TL olacak.



Yapılacak olan zamlarla birlikte;



Memur maaşı: 3.441 TL



Emekli memur aylığı: 2.360 TL



SSK emekli aylığı: 1874 TL



Bağ-Kur emekli aylığı: 1677 TL olacak.



Yeni ekonomi programının ortaya çıkmasından sonra enflasyon rakamları daha düşük veya daha yüksek bir seviyede açıklanabilir. Bu bağlamda emekli maaşlarına yapılacak olan yeni zamlar 3 Ocak 2019 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.



Yeni yasanın öngörülmesi sonrasında ise işten çıkarılan, iflas yüzünden işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda kalan çalışanlara ya da kepenk kapattığı için prim yatırımında bulunmayan esnafa da emekliliğin yolu açılmış olacak.



ENFLASYONA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.



GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU RAKAMLARDAYDI



BEKLENTİ ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli olacak.





2019 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI







ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK:

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.



Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.



Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.



MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENİYOR:

Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek



FARK KESİNLEŞTİ:

Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu. 5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.



ÇOCUK PARASI DA ARTIYOR:

Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251.68 liradan Ocak ayında 279.72 liraya çıkacak.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98 liradan 65.55 liraya, 6 yaş üstü için 29.49 liradan 32.77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369.63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410.82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.

Enflasyon Farkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?



Kamu çalışan ve emeklilerinin Ocak ve Temmuz aylarında “enflasyon farkı zammı” olarak bildiğimiz aslında zam olmayan enflasyon farkı nedir, enflasyon farkı nasıl hesaplanır ve enflasyon farkı ne zaman ödenir? sorularının cevabını yazımız devamında bulabileceksiniz.



ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR



a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere “enflasyon farkı” şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN ÖDENİR



2018 yılında yetkili sendika ve hükümet yetkilileri arasında yapılan anlaşma sonucunda 2018-2019 yılına yönelik çalışanlar için yapılan toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, kamu personeli maaşlarına 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 3,5 zam uygulanması yapılması konusunda taraflar anlaşma yapmışlardı..



Yine aynı toplu sözleşmede yer alan 8. maddede şu ifade yer almaktadır:



‘Madde 8- (1) TÜİK tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı TÜFE Endeksinin;



2019 yılı Haziran endeksinin 2018 yılı Aralık ayındakine göre 6 aylık değişim oranının 5. maddenin 1.fıkrasında 2019 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

2019 yılı Aralık endeksinin 2018 yılı Haziran ayındakine göre 6 aylık değişim oranının 5. maddenin 2. fıkrasında 2019 yılının 2. altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını, aşması halinde, enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar memurların maaş ve ücretleri artırılır.