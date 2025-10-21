Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla geçen hafta Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) düzenlendi.

Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'da sürdürülebilir barış ve güven ortamı için anahtarın ekonomik istikrar olduğunu ve kalkınmanın sağlanması halinde sorunların sırasıyla üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Afrika'ya kalkınma geldiğinde herkesin barış içinde olacağını belirten Juuk, sözlerini söyle sürdürdü:

"Herkes bir işle meşgul olursa, ister fabrikada çalışsın ister kendi işini yapsın, bu durumda insanlar küçük çatışmalar yerine işe odaklanır. Bu nedenle öncelikle ekonomimizi hedeflediğimiz düzeye ulaştırmamız gerekiyor. Henüz orada değiliz ama özellikle ticari destek ve teknoloji transferi sayesinde bu noktaya ulaşabileceğimize inanıyoruz."

Bakan Juuk, Afrika'nın Türkiye'ye sadece ticari olarak değil, teknoloji transferi alanında da işbirliğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Güney Sudan özelinde örnek veren Juuk, ülkenin tarım, hayvancılık ve doğal kaynaklar bakımından zengin olduğunu fakat bunların değer kazanması için bilgi, deneyim ve teknolojiyle işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynakların geliştirilmemesi halinde boşa harcanacağına dikkati çeken Juuk, şunları ifade etti:

"Ülkemizden Nil Nehri geçiyor. Çok fazla balık, çok sayıda hayvan ve doğal kaynak var. Bunun yanında petrolümüz de var. Çok miktarda ham petrol ve başka doğal kaynaklar da mevcut. Ancak bu kaynaklar geliştirilmezse boşa gitmiş olur. İşte bu noktada Türkiye gibi ülkelere ihtiyacımız var. Türkiye bizimle birlikte çalışmalı, sahip olduğu bilgi ve deneyimi bizimle paylaşmalı. Bizim tarafımızdan da küçük krizlere değil, kalkınmaya odaklanmamız gerekiyor."

- TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCILARA DAVET

Bakan Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'nın büyük bir kısmı ve Güney Sudan'da artık istikrarın sağlandığına işaret ederek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Türkiye'nin, Güney Sudan için yeni bir ülke olmadığını belirten Juuk, "Türk yatırımcıların bilmediği fırsatları görmelerini, aynı şekilde bizim insanlarımızın da Türkiye'yi ziyaret etmesini, eğitim almasını, deneyim kazanmasını ve her iki taraf için de mevcut fırsatları görmesini istiyoruz." dedi.

Juuk, ağırlıklı olarak Türkiye'den ithalat yaptıklarını, ilerleyen dönemlerde kendi ürünlerini Türkiye'ye ihraç etmek için daha fazla çaba göstereceklerini dile getirerek, "Çünkü elimizde çok fazla kaynak var ve bunları değerlendirirsek ikili ilişkilerimiz çok daha güçlü hale gelir." diye konuştu.

Türk okullarından mezun olan Güney Sudanlı öğrencilere ilişkin Juuk, 260'tan fazla mezunun geleceğin liderleri ve ülkeyi inşa edecek gençler arasında olduğunu söyledi.