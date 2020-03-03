03 Mart 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:33

Kayseri Karpuzatan TOKİ çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kayseri kura sonucu belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 385 adet 2+1 ve 165 adet 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Kayseri Karpuzatan TOKİ çekilişi saat 11:00'da başladı. TOKİ Kayseri kurası Kadir Has Kongre Merkezi Ve Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Kayseri Karpuzatan TOKİ kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ KARPUZATAN TOKİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri kura sonucu henüz belli olmadı. Kayseri Karpuzatan TOKİ çekilişi sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.