04 Mart 2020 Çarşamba 08:02 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:02

Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Kayseri kura sonucu nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kayseri Melikgazi Mimarsinan 700/100000 Toplu Konut Projesi'nde kuralar bugün Kadir Has Kongre Merkezi Ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TOKİ Kayseri Melikgazi projesinde 490 adet 2+1 daire ve 210 adet 3+1 daire yer alacak. Kayseri TOKİ kurası hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Kayseri TOKİ kura sonuçları henüz belli olmadı. Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.