18 Şubat 2020 Salı 14:52 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:52

TOKİ 2020 kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ hak sahipliği belirleme kura takvimini açıkladı. Başvuru yapan tüm vatandaşlar Kayseri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kayseri 2020 kura çekilişi ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı ve projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Şimdi ise büyük bir heyecanla kura çekimi bekleniyor.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayseri TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından belli olacak.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KAYSERİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kayseri Kocasinan Karpuzatan 550/100000 Toplu Konut Projesi kura çekimi 2 Mart 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kayseri Melikgazi Mimarsinan 700/100000 Toplu Konut Projesi kura çekimi 3 Mart 2020 Salı günü yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.