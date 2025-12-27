İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
  Kayseri'ye uzay ve savunma üssü kuruluyor! Uluslararası yatırımcıların adresi olacak
Ekonomi

Kayseri'ye uzay ve savunma üssü kuruluyor! Uluslararası yatırımcıların adresi olacak

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci, kente Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık nezdinde sürecin ilerlediğini ve Kayseri'nin ulusal ve uluslararası yatırımcılar için güçlü bir merkez olacağını söyledi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 15:29
Kayseri'ye uzay ve savunma üssü kuruluyor! Uluslararası yatırımcıların adresi olacak
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, sanayi şehirlerinin çok ciddi yarış içinde olduğunu ama ülkelerin daha da büyük bir yarışa girdiğini belirtti.

Kayseri'nin toplam ihracatının yıllık yaklaşık 4 milyar dolar, toplam ithalatının ise yaklaşık 2,1 milyar dolar olduğunu dile getiren Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin benzersiz bir gücünün bulunduğunu vurguladı.

Makine, metal, mobilya, tekstil, savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda ciddi yatırımların söz konusu olduğunu anlatan Büyüksimitci, şöyle konuştu:

"Kayseri sanayisinin en büyük dayanıklılık kaynağı sektörel çeşitlilik. Sanayicimiz çok kolay adapte olup kendini korumaya alabiliyor. Konkordato gibi farklı sıkıntılar, diğer illerle mukayese ettiğimizde kimseye eziyet vermeyecek şekilde. Mobilya imalatında Türkiye'de bir numara olduğumuz kesin. Elektrikli ev aletlerinde ihracatta Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinciyiz ve halen firmalarımızın yatırımları devam ediyor. Bunu devam ettireceğimize inanıyorum. Kablo ihracatında Türkiye'de üçüncüyüz."

Büyüksimitci, kente Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ile Geri Dönüşüm İhtisas OSB kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB'nin önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Şu anda Bakanlık başvuruları yapıldı. Bakan beyin onayında ve gerekli incelemeler yapıldı. Kayseri'miz güzel bir organize sanayi bölgesi kazanacak. Amacımız hem Kayseri içerisinden hem Türkiye'den hem de uluslararası yatırımcıları buraya getirmek. Tam onaydan çıkmadan kimseyle görüşme yapmadık ama fizibilite gösteriyor ki onların da buralara gelebilme durumu var. Çünkü bir arayışta oldukları görülüyor. Bir de tabii Kayseri'deki altyapı. Bizim hava üstünde A400M'lerin Airbus'un, en büyük kargo uçağının fabrika seviyesi bakımı yapılıyor ve dünyadaki en başarılı ekip. En kaliteli iş yapan ekip, Kayseri'de bizim kendi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. İnşallah Kayseri'mizde büyük bir kazanç olur."

Büyüksimitci'nin, gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantıda, diğer OSB'lerin başkanları da yatırımlar ve yıl içindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

