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Ekonomi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyetler arasındaki görüşmelerde çok sayıda anlaşma imzalanacak.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 28-29 Temmuz'da Ankara'da resmi temaslarda bulunacağını bildirdi.

Duran, şunları kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin beşinci toplantısı icra edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın' seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Heyetler arasındaki görüşmelerde Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir."

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