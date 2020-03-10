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Ekonomi

Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama getirildi

Kazakistan'da, dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle döviz alımlarının sınırlandırılması talimatı verildi.

AA10 Mart 2020 Salı 09:58 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:58

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle tüm ulusal şirketlere döviz piyasasındaki işlemlerini Milli Banka ile koordine etme talimatı verdi.

Mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgisi olmayan döviz alımlarına sonlandırma talimatı veren Mamin, "Öncelikli olmayan yatırım projelerinin uygulanmasının ertelenmesiyle bütçe harcamalarında öncelikler yeniden gözden geçirilmeli." dedi.

Mamin, tüm sosyal yükümlülüklerin zamanında ödenmesi, istihdamla ilgili yol haritası oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

- ENFLASYON HEDEF KORİDORUN ÜST SINIRINDA

Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov da toplantıda yaptığı konuşmada, bu yılın ocak-şubat döneminde büyümenin yüzde 3,3 olduğunu belirterek, büyümenin inşaat, sanayi ve ticaretin artması sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Dalenov, yıllık enflasyon oranının yüzde 6 olan hedef koridorun üst sınırında olduğunu da aktardı.

- MALİ İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN TABAN ORANI ARTIRILDI

Milli Banka Başkanı Yerbolat Dosayev ise petrol fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle fiyat istikrarının desteklenmesi ve milli para birimi tengenin korunması için müdahalelerde bulunabileceklerini söyledi.

Bugün itibarıyla taban oranı yüzde 12'ye çıkarma kararı aldıklarını ifade eden Dosayev, "Taban oranının artırılması makroekonomik ve mali istikrarın korunması için koşullar oluşturacak." dedi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dün tenge değer kaybederken, Kazakistan, bu krize karşı eylem planı geliştirme kararı almıştı.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

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