Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin kıta sahanlığına çok yakın olan 5. parselde yürüttüğü Electra kuyusu sondajından beklenen doğal gaz rezervi çıkmadı.

RUM TARAFINDAN DOĞAL GAZ FİYASKOSU

ABD'li enerji devi ExxonMobil ile Katar ortaklığı tarafından yürütülen çalışmalarda, pazarlanabilir düzeyde doğal gaz bulunamadığı ortaya çıktı.

ExxonMobil'in 6.800 metre derinliğe kadar indiği sondajda, dağınık gaz kümeleri dışında kayda değer bir rezerv tespit edilemedi.

Rum yönetimi bu parselden 800 milyar metreküpe kadar rezerv beklentisi içindeydi ve Avrupa'ya doğal gaz ihracatı planları yapıyordu.

Ancak sondajın başarısızlıkla sonuçlanması bu hayalleri suya düşürdü.

2019 yılında aynı şirket 10. parselde 98 milyar metreküplük bir rezerv bulmuş ancak ekonomik olmayacağı gerekçesiyle üretime geçmemişti. Rum Enerji Bakanlığı ve ExxonMobil'in bu hafta resmi bir açıklama yapması bekleniyor.