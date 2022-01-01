İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2022 Pazartesi / 30 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6674
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    801.013
  • BIST100
    1893.62
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • KDK, elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
Ekonomi

KDK, elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kiraladığı evden ayrılan ve elektrik aboneliği için ödediği güvence bedeli iade edilmeyen kişinin başvurusunda ilgili şirketle görüşmeler sonucu mağduriyetin giderilmesini sağladı.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:28
ABONE OL

KDK'nin kararına göre Ankara'da yaşayan kişi, 2020'de kiracı olarak kaldığı konutun elektrik aboneliğini açtırabilmek amacıyla müracaatta bulunduğunda ilgili şirketin güvence bedeli talep ettiğini, bedeli ödemek istemediğini bildirdiğinde ise aboneliği yapılmayacağı için talebi yerine getirerek ödemeyi yaptığını ve sözleşme imzaladığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıl sonra kiraladığı evden ayrılan ve aboneliğini sonlandırmak isteyen kişi, şirketin kendisine güvence bedelini geri ödememesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kamu kurumu ve şirketle görüşmeler yaptı.

Bunun üzerine ilgili şirket, ödenen güvence bedelinin başvurucuya iade edildiğini KDK'ye bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.