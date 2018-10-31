KDV ve ÖTV’de indirim müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta vergi indirim müjdesi verdi. Otomobil, beyaz eşya, mobilya, konut, ticari araçlar ve tapu harcında KDV ve ÖTV indirimi yapıldı. Albayrak indirimlerin anında yürürlüğe girdiğini belirterek “Güçlü adımlarımız sürecek” dedi.
Hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve büyüme hedeflerini yakalamak amacıyla yeni bir vergi indirim paketi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Denetim Toplantısı’nda 4 sektörde (6 başlık) KDV ve ÖTV indirimi müjdesi verdi. Albayrak, “Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. İndirimler hemen devreye girecek” dedi.
YILSONUNA KADAR SÜRECEK
Tüm kamuoyu ile önemli gördüğü bir açıklamayı paylaşmak istediğini aktaran Bakan Albayrak, gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti: “Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18’den 8’e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim’de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18’den 8’e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.”
FİYATLARI TAKİP EDECEĞİM
Saydığı 6 başlıktaki uygulamanın, ekonominin hızlı şekilde hareketlenmesi, piyasanın canlanması için uygulanacağını bildiren Berat Albayrak, indirimlerle hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesinin sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi. Albayrak, “Özellikle belirtmek isterim ki uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin, nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim” dedi.
2.500 ŞİRKET ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR
Fiyatlarda normalleşmeyi sağlamak için Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, “Bugün itibarıyla programa destek veren STK ve firma sayımız 2 bin 500’ü aştı. Bu, hakikaten çok müthiş bir rakam. Tamamen gönüllülük temeline dayanan bu süreç çok ciddi bir başarı ortaya koydu. Destek veren firmalarımıza, STK’larımıza, kuruluşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” dedi.
FAİZLER DÜŞÜYOR
Piyasada yaşanan olumlu havaya katkı olacak şekilde indirim oranlarında yeni bir hareketin çok daha güçlü biçimde ilerlediğine işaret eden Albayrak, “Kredi faizlerinde yüzde 40’lar, yüzde 50’lerin konuşulduğu süreci, gün gün takip ediyoruz. Bugün itibarıyla geldiği nokta, ortalama günlük oranlar yüzde 30’ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri de yüzde 20’lerin altında. Bu çok güzel bir gelişme ancak yeterli mi, değil” dedi.
6 BAŞLIKTA İNDİRİM
- Ticari araçlarda KDV yüzde 18’den 1’e düştü
- Mobilyada KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düştü.
- Motor hacmi 1600cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan indi.
- Beyaz eşyada yüzde 6-7 olan ÖTV oranı sıfırlandı
- Konuttaki yüzde 18’den 8’e indirilen KDV sürecek.
- Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması sürecek.
İŞ DÜNYASI MEMNUN
Ekonomi gücünü kanıtlamış oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu süreçte kamu-özel sektör birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmekten çok mutluyuz. Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük. Bu yaklaşımları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Tam zamanında hamle yapıldı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Ekonomi yönetimi mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde tam zamanında bir hamle yaptı. Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfıra çekilmesi, mobilyada KDV’nin 8’e indirilmesi, ticari araçlarda KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15’er puanlık indirim yapılmasının etkisi, şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır. Ekonominin bütününe olumlu yönde sirayet edecektir. Vergi indirimi fırsatını hem tüketici hem de iş dünyası çok iyi değerlendirecektir.”
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