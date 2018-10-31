KDV ve ÖTV’de indirim müjdesi

Hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve büyüme hedeflerini yakalamak amacıyla yeni bir vergi indirim paketi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Denetim Toplantısı’nda 4 sektörde (6 başlık) KDV ve ÖTV indirimi müjdesi verdi. Albayrak, “Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. İndirimler hemen devreye girecek” dedi.

YILSONUNA KADAR SÜRECEK

Tüm kamuoyu ile önemli gördüğü bir açıklamayı paylaşmak istediğini aktaran Bakan Albayrak, gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti: “Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18’den 8’e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim’de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18’den 8’e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.”