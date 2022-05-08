Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, burada geliştirilen ürünleri inceledi.

Şirketin alanında "dünyanın en iyisi" olduğuna dikkati çeken Varank, Polin Group'un iş hayatına kompozit imalat üretimiyle başlamış bir firma olmasına rağmen daha sonra eğlence sektöründe su parkları, kaydıraklar, akvaryumlar inşa etmeye başladığını anlattı.

Şirketin anahtar teslim su parkları inşa etmesinin yanı sıra kendi parklarını da işlettiğini aktaran Varank, "Eğlence sektörüne her geçen gün dünyada talep artıyor. Dünyada tematik parklardan 'roller coaster'lara kadar farklı alanlarda dijital teknolojileri de içinde barındıran farklı eğlence parkları yapılıyor. Su parkları da bunların en önemlilerinden biri. Su parklarını kompozit teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık çok farklı şekilde üretip tasarlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Polin Group'un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle dünyada 110'dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması, üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve işletmesinin katma değerli üretim açısından önemli bir gayret olduğunu vurguladı.

Eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna işaret eden Varank, "Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye'den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli." ifadesi kullandı.

Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdikleri ve Ar-Ge'den itibaren destekler sağladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Polin Group, Bakanlığımız destekli Ar-Ge merkezine sahip. Tasarım merkeziyle ilgili başvuruları da değerlendiriliyor. Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın bu işleri en başından itibaren tasarlayıp, üretip, dünyaya ihraç etmesi inşallah sektörün diğer oyuncularına da örnek olur. Polin Group, su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye'nin verdiği desteklerle, özellikle Turquality destekleriyle, yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

- ŞİRKET HAKKINDA

Polin Group, İstanbul'da fiberglas kompozitten inşaat malzemeleri üretimi amacıyla kurulduktan sonra 80'li yıllarda turizm sektörüne yönelerek su kaydırakları geliştirmeye başladı. 112 ülkede kendi markalarıyla 3 bin 500'den fazla proje gerçekleştiren firma, Kocaeli Dilovası'nda bulunan 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük su parkı üretim tesisine sahip. 75 farklı milletten 1500'ün üzerinde çalışanı bulunan firma, anahtar teslim yaptığı su parklarının işletmesini de üstleniyor.

Ziyarette, Bakan Varank'a Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Polin Group CEO'su Başar Pakiş ve firma yetkilileri eşlik etti.