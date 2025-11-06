Kentin değerine değer katacak! Yatırım tutarı yaklaşık 221 milyon lira olarak açıklandı

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Kacır, Valiliği ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile bir araya geldi.

Ardından Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Kacır, yatırım tutarı yaklaşık 221 milyon lira olan 8 projeyi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bugün yaklaşık 20 milyon lira değerinde iki projenin de protokollerini imzalayacaklarını belirten Kacır, "Bir zamanlar hayal dahi edilemeyen büyük eser ve hizmetleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda bir bir gerçeğe dönüştürdük. Milletimiz için kıymetli kazanımlarla dolu bu altın dönemde haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılan herkesin her daim yanında olduk. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, kardeşliğin ve demokrasinin hakim olmasını tesis edecek adımlar attık. Hiçbir ayrıma, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye fırsat vermeden 81 ilimizde 86 milyon vatandaşımızın her bir ferdine aynı samimiyetle hizmet ettik." dedi.

- "MİLLETİMİZLE EL ELE BİR KALKINMA DESTANI YAZDIK"

Yurdun kuzeyinde ve batısında hangi hizmetler varsa güneyinde ve doğusunda da aynı hizmetlerin olacağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun her karışını yeni yatırımlarla, eserlerle ve projelerle buluşturduk. Milletimizle el ele bir kalkınma destanı yazdık. Elbette, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunu, tüm şehirlerimiz ile birlikte yürümek olmazsa olmazımızdır. Hakkari de eserlerimizden, hizmetlerimizden, vizyoner projelerimizden payını alıyor. Son 23 yılda şehrimizin nitelikli sanayi yatırımları kazanması üzere 145 hektarlık alanda Yüksekova Organize Sanayi Bölgesini kurduk. Burası tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacak."

Planlı sanayi alanının altyapı çalışmalarını gelecek yıl tamamlayacaklarını aktaran Kacır, KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerine modern ve güvenli üretim ortamları sunmak için Şemdinli Sanayi Sitesi'ni hizmete aldıklarını, Yüksekova Sanayi Sitesi'nin 100 iş yerlik genişleme alanını da bu yıl yatırım programına dahil ettiklerinin müjdesini verdi.

- "2 BİN 700'DEN FAZLA İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Kentteki KOBİ'lere 23 yılda KOSGEB eliyle 717 milyon lira destek sağladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki yatırımlar için düzenlediğimiz 112 teşvik belgesiyle 11 milyar lira yatırımın ve 2 bin 700'den fazla istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren ve Türkiye Yüzyılı'nın ruhunu yansıtan yeni teşvik mimarimizle ilimizde gerçekleşen yatırımları güçlü şekilde desteklemeyi sürdürüyor. Hakkari'de yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde hayata geçmesi durumunda bu süre 14 yıl olacak. Ayrıca 10 yıl süreyle de çalışanlarımızın sigorta pirimi işçi paylarını bakanlık olarak biz ödeyeceğiz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 9,9 puan finansman desteği sunuyoruz."

- "BİR BİLİM MERKEZİNİ KENTİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Yatırım tutarının yüzde 30'una varan vergi indirimi, yatırım makinelerinde ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını hatırlatan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerel kalkınma hamlesiyle memleketin dört bir yanında üretimi, rekabeti ve katma değeri büyütüyoruz. Yereldeki ihtiyaca yerinde çare üretiyor, bölgesel yetkinlikleri üst lige taşıyoruz. Program kapsamında Hakkari'de gerçekleştirilecek çinko ve kurşun izabe tesisi ile dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi yatırımları için başvuru aldık. Bu yatırımların her birinde 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında kurumlar vergisi indirimi sağlayacağız. Bu doğrultuda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimize değer katacak kalkınma projelerine bugüne kadar 1,1 milyar lira destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'mızla ilimizde sosyal kalkınmaya katkı sunacak 10 projeyi hayata geçirdik."

Bugün de kentin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını hızlandıracak ve turizm potansiyelini yükseltecek 8 projenin açılışı için bir arada bulunduklarını belirten Kacır, bunlardan ilki ve ölçek açısından en büyüğünün şehri kış sporlarında cazibe merkezi haline getirmek için hayata geçirdikleri entegre yatırım olduğunu vurguladı.

Kentin, uzun süre yerde kalan kar örtüsü ve coğrafi yapısıyla kış turizmi için en doğru adreslerden biri konumunda olduğunu, ildeki Mergabütan Kayak Merkezi'ne 110 metrekarelik kayak evi, 120 yatak kapasiteli otel, 1050 metre hat boyuna sahip 4'lü telesiyej ve 200 metre uzunluğunda yürüyen bant kazandırdıklarını anımsatan Kacır, kenti donanımlı tesisleriyle, kış sporları tutkunlarının uğrak adreslerinden biri haline getirdiklerini, geçen yıl 150 bin ziyaretçinin ağırlandığı merkezde 13 bin çocuğa kayak eğitimi verildiğini söyledi.

Mikroklima özelliği sayesinde birçok tarım ürünün yetişebildiği Derecik'te 99 seranın kurulumunu tamamladıklarını ve çiftçilere eğitim verdiklerini anlatan Kacır, "Bu iki projeye ilave bir müjde daha vereceğim. Sayın Valizimle konuştuk. Hızla çalışacağız. Onun uygun göreceği bir adreste Hakkari'mizin gençleri ve çocukları için bir bilim merkezini de kentimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun. Güçlü bir zemin üzerinde yükselttiğimiz kazanımlarımızı daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde her bir ile özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında ilimizin sosyoekonomik gelişmişliğini yükseltmek amacıyla madencilik sektörünü öncelikli sektör olarak belirledik. Yapılan bazı ön çalışmalar bize kentte 10 milyar doları aşan bir maden zenginliği olduğuna işaret ediyor. Özellikle çinko ve kurşun zenginliğini yerinde işleyip sanayiye kazandırmak bizim önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ ADINA TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Kentin Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulan ilk 12 ilden biri olduğunu ifade eden Kacır, "Şu anda Türkiye'de 135 Deneyap Teknoloji Atölyemiz var. Bugüne kadar 10 binden fazla mezun verdik. Hali hazırda da 20 binden fazla öğrencimiz 81 ilimize yayılmış Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki Geleceğin Teknoloji Yıldızları programlarında eğitim görüyor." dedi.

Kacır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkemiz ve bölgemiz adına tarihi bir dönemden geçiyoruz. 41 yıldır yaşanan büyük acılar, kayıplar milletimize, ülkemize çokça kaynak ve vakit kaybettirdi. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet politikası haline getirdiğimiz Terörsüz Türkiye ile terörü milletimizin gündeminden tamamen çıkarmak üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinde yüksek teveccüh gören bu hayati adım, dar kapsamlı bir güvenlik ve asayiş politikası asla değildir. Aksine 86 milyonun kardeşliğini pekiştirerek toplumsal barışımızı kalıcı kılacak kapsamlı bir kalkınma ve refah politikasıdır. Hamdolsun bu dönemde önemli mesafe katettik. Kalıcılaşan huzur ve güven iklimi sayesinde bölgemiz yeni yatırımlarla bereketlenecek ve inşallah üretim ve istihdam artacak. Bizler, 81 şehrimizin kalkınması için yalnızca elimizi değil, hep birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

- "YARINLAR BİZİM AÇIMIZDAN GÜÇLÜ OLACAK"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik de Bakan Kacır'ın kente olan desteğinin ilin geleceği için iyi bir fırsat olduğunu aktardı.

Kentle ilgili olumsuz algının artık zihinlerden çıktığını ifade eden Çelik, "Birlikte güçlüyüz. Yarınlar bizim açımızdan güçlü olacak. Hakkari'nin kış turizm potansiyeli kentin geleceği için çok değerli. Kalkınma ajanslarımızın ve Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteklediği projeler, buranın geleceği açısından çok kıymetli. Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

DAP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise kurum olarak 15 ilin potansiyelini belirleyip bu alanlardaki potansiyelleri yatırama çevirmek ve bölgede yaşayanların refahını yükseltmek acıyla projelere destek verdiklerini belirterek, "2014'ten 2025'e kadar 89 projeye 410 milyon lira destek vermişiz. Devletimizin bütün imkanlarını bu bölgede kullanmak için azami gayret gösteriyoruz. Yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve üretken insan kaynağıyla Doğu Anadolu'nun yükselen değeri olan Hakkari bu projeler sayesinde yalnızca fiziki altyapısın değil, sosyal ve ekonomik yapısını da güçlendiriyor. Her biri bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren bu yatırımlar kadim şehrimizin kalkınma yolculuğunda önemli birer dönüm noktasıdır." dedi.

Vali Çelik ve Demirdöğen, söz konusu iki projenin protokollerini imzaladıktan sonra projelerin toplu açılışı yapıldı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.