Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? 2020 kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama

30 Nisan 2020 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:28

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? sorusu, evi kentsel dönüşümde olan vatandaşların gündeminde. Kira yardımı ile ilgili yapılan açıklama sonrası kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama 2020 başvuru işlemleri e-devlet yoluyla iletişime açıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Kentsel dönüşüme giren ve riskli alanlarda oturan vatandaşlar Kira yardımı 2020 ne kadar? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kentsel dönüşüm kiira yardımı nasıl öğrenilir? E Devlet'ten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?' İşte, E Devlet 2020 kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama sayfası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, kira yardımı hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Vatandaşlar kira yardımı başvuru işlemlerini e devlet giriş ekranı üzerinden tamamlamak istiyor. İşte kira yardımı hakkında detaylar ve E Devlet giriş ekranı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Bakan Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde, 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişikliğe göre, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte kira yardımı da gündeme geldi. İşte kira yardımı başvuru ve sorgulama detayları...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA EKRANI

KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

*Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

*Belediyeler

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL’ ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)

*Sivil Toplum Kuruluşları

*Özel Vakıflar ve dernekler

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliniyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası )

İLLERE GÖRE 2020 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden kiracılara kira yardımı desteği yanı sıra taşınma parası da ödeniyor.

Adana, Antalya, Bursa ve Konya illerinde ise kentsel dönüşüm kira yardımı 2 bin 170 lira olarak uygulanıyor.

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde ise kentsel dönüşüm taşınma desteği 1.990 lira olarak ödeniyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale illerinde 1.810 lira olarak uygulanan söz konusu rakam Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce illerinde 1.620 lira olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.