Kentsel dönüşüm yasası çıktı! İşte yol haritası

Kentsel dönüşümün önündeki engeller, Meclis'ten geçen yasayla kalktı. Yeni dönemde dönüşüm kararı için artık üçte iki çoğunluk aranmayacak. Her türlü engellemeye karşı kolluk kuvvetleri devreye girecek.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 21 maddelik kanun, afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşümü hızlandıracak. Yasayla kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak, riskli yapıların tahliyesinde ve yıkımında engellere karşı polis devreye girecek. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İşte yasanın getirdikleri:

Artık kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıyor. Karar için 50+1 yetecek.

Riskli yapı denetimi, 16 Ekim'de kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idareler tarafından resen yapılabilecek.

Bazı ev sahipleri veya kiracıların riskli yapı tespiti yapılmasını engellediği durumlar için de düzenleme geldi. Buna göre karot alınması ve riskli yapı tespiti, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı iznin ardından kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılabilecek. Ayrıca riskli yapılar çilingir yardımıyla açılarak denetlenebilecek. Tahliyesinin engellenmesi halinde de polis devreye girecek.

Başkanlık veya idare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek.

Riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek.

Riskli yapıların yıktırılması konusunda da görev ve yetkiler bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacak.

Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla süre verilmeyecek.

Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.

Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda, borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılacak ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapuda devredilemeyecek.

Dar gelirli olanların borçlanma bedelini ödeyecek mali gücünün olmaması durumunda, bağımsız birimin tapuda hak sahibi ile Başkanlık adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilmesi mümkün olacak.

"Yarısı Bizden" kampanyasının uygulanabilmesi adına hak sahiplerine mali yardım yapılacak.

Yasayla ayrıca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği alanda yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçleri hızlandırılacak. Bunun için inceleme, savunma verme, keşif gibi süreçler belirli gün sayısıyla sınırlandırıldı.

KİLİTLİ KAPILAR AÇILACAK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik; "yasayla 3'te 2 çoğunluğun aranmıyor olması çok önemli. Bir diğeri tebligat mektubu. Bu binaya asılacak, e-devletten tebligat yapılıp ilgili muhtarlıklara da ilan yoluyla asılacak. Böylece bana tebligat gelmedi gibi duraksamalar yaşanmayacak. Bir diğer önemli husus riskli bina tespitinde kilitli kapılar dahi açılacak."

BİNA SAHİBİ KAZANACAK

Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak, bina sahibine mali avantaj sağlanacak. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu "Meclis'te kabul edilen yasayla kentsel dönüşüm çok daha hızlanacak" dedi. Karaismailoğlu "Riskli yapı tespitinden sonra binaların boşaltılmasıyla ilgili yaşadığımız sorun ortadan kalkacak, maliklere, varislere ulaşmak çok hızlanacak, bina sahiplerine maddi destek ve uzun dönem kredi gibi mali avantajlar sağlanacak" diye konuştu.