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Ekonomi

Kentsel dönüşümde önemli değişiklik: Kira yardımı 48 aya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Ayrıca Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

24 Nisan 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 09:51
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Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.

36 AYDAN 48 AYA ÇIKARILDI

Yenişafak'ın haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

İLK 12 AYI PEŞİN ÖDENEBİLECEK

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

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