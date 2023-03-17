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Ekonomi

Yeni destek paketleri geliyor! Kentsel dönüşümde bir ilk

Kentsel dönüşüm finansman destek paketinin ayrıntıları belli oldu. 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finans imkanı sağlanacak. Müteahhitlere ilk kez kentsel dönüşüm teşviki verilecek.

17 Mart 2023 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Yeni destek paketleri geliyor! Kentsel dönüşümde bir ilk
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıkladı.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıldı.

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.

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