Yeni destek paketleri geliyor! Kentsel dönüşümde bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıkladı.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıldı.



"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.