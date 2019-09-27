Kentsel dönüşümü el birliğiyle hızlandıralım
Silivri’de 5.8 büyüklüğündeki deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattı. Müteahhitler ve ve sektör temsilcileri ‘dönüşüm’e hız istedi.
İstanbul’da önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem 5 yıl içinde 1.5 milyon konutun yeniden yapılmasını öngören ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İnşaat sektörü temsilcileri depremin ‘kentsel dönüşüm sürecinin önemini hatırlattığını belirterek “Kaybedecek zamanımız yok” dediler.
ÇÖZÜMLER MASADA
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün “Yaşanan deprem, özellikle 1999 Marmara Depremi’nin ardından ülkemiz gündemine giren kentsel dönüşüm sürecinin, depreme dayanıklı kaliteli yapıların ve doğru müteahhidin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Başlatılmış olan sürecin, depreme karşı sıfır toleransla sağlıklı biçimde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşımaktadır. İstanbul depremi de göstermiştir ki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zaman yoktur” dedi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise “Son yaşanan İstanbul depremi, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm tek çare. Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz” dedi.
GÜÇLENDİRME ÇÖZÜMÜ
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan ise “Binalarımız gerçek bir testten geçti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde riski depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Kamu kurumlarının uyarılarını dikkate alarak temkinli olmalı ve hasarlı binalara girmemeliyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm binaları yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, kentsel dönüşüm kapsamında binaları depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Anadolu İnşaatçılar Platformu Başkanı Can ise “Depremdeki kayıpların en aza indirilmesi için toplum olarak teyakkuz halinde bulunmamız gerekmektedir. Riskin büyük olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm projelerinin de bir önce tamamlanması gerekmektedir” dedi.
FABRiKALARI DA GÖZDEN GEÇiRELiM
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “İş dünyamızı, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum” çağrısında bulundu. Avdagiç “Bilinçli şekilde depreme karşı tedbirlerimizi alıp hayatımıza devam etmeliyiz. Kamu, vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Devletimizin yapacakları bellidir. Vatandaş olarak, işletme sahipleri olarak bizim de üzerimize düşenler var. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan ‘hemen şimdi’ gerekenleri yapmaya başlayalım” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.