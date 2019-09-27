Kentsel dönüşümü el birliğiyle hızlandıralım

İstanbul’da önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem 5 yıl içinde 1.5 milyon konutun yeniden yapılmasını öngören ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İnşaat sektörü temsilcileri depremin ‘kentsel dönüşüm sürecinin önemini hatırlattığını belirterek “Kaybedecek zamanımız yok” dediler.

ÇÖZÜMLER MASADA

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün “Yaşanan deprem, özellikle 1999 Marmara Depremi’nin ardından ülkemiz gündemine giren kentsel dönüşüm sürecinin, depreme dayanıklı kaliteli yapıların ve doğru müteahhidin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Başlatılmış olan sürecin, depreme karşı sıfır toleransla sağlıklı biçimde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşımaktadır. İstanbul depremi de göstermiştir ki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zaman yoktur” dedi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise “Son yaşanan İstanbul depremi, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm tek çare. Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

GÜÇLENDİRME ÇÖZÜMÜ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan ise “Binalarımız gerçek bir testten geçti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde riski depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Kamu kurumlarının uyarılarını dikkate alarak temkinli olmalı ve hasarlı binalara girmemeliyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm binaları yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, kentsel dönüşüm kapsamında binaları depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Anadolu İnşaatçılar Platformu Başkanı Can ise “Depremdeki kayıpların en aza indirilmesi için toplum olarak teyakkuz halinde bulunmamız gerekmektedir. Riskin büyük olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm projelerinin de bir önce tamamlanması gerekmektedir” dedi.