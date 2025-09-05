Kerem Bürsin'le TV+ dünyasında renkli bir yolculuk

TV+'ın yeni reklam filmi yayınlandı. Platformun farklı kategorilerden oluşan içeriklerini sinematografik bir anlatımla izleyiciye sunan filmde, Kerem Bürsin eşliğinde TV+ evrenine keyifli bir yolculuk yapılıyor. TV+'ın ikonik sarı koltuğu ile gerçekleşen bu yolculuk, platformun sunduğu içerik çeşitliliğini yansıtıyor.

150'den fazla canlı TV kanalının yanı sıra filmlerden dizilere, çocuk programlarından maçlara ve belgesellere uzanan zengin içerik dünyasını gözler önüne seren reklam filmi, 'TV+ sana yeter' mesajını veriyor.

Film, platformda izleyicilerin istediği her şeyi bulabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca TV+'a televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar gibi farklı ekranlardan, yüksek görüntü kalitesiyle ulaşılabildiğini de bir kez daha hatırlatıyor.

"YENİ REKLAM FİLMİNDE İZLEYİCİLERİMİZİ TV+ DÜNYASINDA EĞLENCELİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ"

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, yeni reklam filmine ilişkin olarak şunları söyledi: "Yeni reklam filminde, izleyicilerimizi TV+ dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Filmde, Kerem Bürsin'i bir futbol sahasında maçın tam ortasında, bir belgesel sahnesinde mirketlerin arasında ve bir dönem filminde savaşın içinde TV+'ın ikonik sarı koltuğuna oturmuş şekilde görüyoruz. Bu yapımımız ile her an hayatın içinde yer alan TV+ deneyimini sinematografik bir anlatımla aktarmayı hedefledik. Prodüksiyonun her aşamasında büyük bir emek vardı. Her çalışmamızda izleyicinin aklında ve kalbinde yer edecek hikâyelere imza atmayı önemsiyoruz. Süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve ajanslarımıza gönülden teşekkür ediyorum."