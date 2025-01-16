Moğolistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Luvsannyam Gantumur, Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısının açılış konuşmasında, Türkiye'yi daha önce ziyaret ettiğini belirterek "Her gelişimde sanki evime, kendi vatanıma gelmiş gibi hissediyorum. Sanki Moğol insanlarıyla görüşüyormuşum gibi hiç yabancılık çekmiyorum." diye konuştu.

Moğol ve Türk halkının tarihi bağlarının bulunduğunu ifade eden Gantumur, iki ülkenin iş insanlarının beraber çalışabileceklerinden şüphe duymadığını dile getirdi.

Gantumur, "Türkler çalışkanlığıyla bilinir, Moğollar ise azimli olmalarıyla..." ifadesini kullanarak Türk gençlerinin gözlerinin parladığını söyledi.

"Moğollar ve Türkler çok çalışkan insanlardır. Eğer işbirliği yaparlarsa Asya'da ve dünyada çok büyük işler başaracağından, büyük işlere imza atacağından hiç şüphem yok." diyen Gantumur, Moğolistan'ın maden sektöründe henüz keşfedilmemiş kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Gantumur, maden alanındaki araştırmaların tamamlanmadığını dile getirerek Çin'in madencilik alanında örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Ülkesinin üretim alanında yol katetme hedefine işaret eden Gantumur, Türkiye'nin bu alandaki başarısının Moğolistan için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Gantumur, 2 bin 500 Moğol gencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü aktararak iki ülke arasında eğitim alanındaki çalışmalara değindi.

- "BİR ÜLKEYE BAĞLI OLMAKTAN KAÇINIYORUZ"

Moğolistan Ulusal Büyük Parlamento Üyesi Erdeneburen Ravjikh da Türkçe yaptığı konuşmada, yıllar önce Ankara'da hukuk eğitimi aldığını ifade ederek ülkesinin parlamento sisteminde yaşanan gelişmeleri anlattı.

Ravjikh ülke ekonomisinin yıllar içinde geliştiğini söyleyerek 2028'de kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"Bir ülkeye bağlı olmaktan kaçınıyoruz." ifadesini kullanan Ravjikh, Moğolistan'da az sayıda Türk firmasının yer aldığını söyledi. Ravjikh, Türk iş adamlarını ve girişimcileri Moğolistan'a davet etti.

Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tur-Od Lkhagvajav da iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliğini konu alan bir sunum yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moğolistan Başbakan Birinci Yardımcısı ile Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Luvsannyam Gantumur, Moğolistan Ulusal Büyük Parlamento Üyesi Erdeneburen Ravjikh, Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tur-Od Lkhagvajav ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz'un katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda yapıldı.