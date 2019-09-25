22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7016
  • 6,2862
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

KGF’ye erişim kolaylaşıyor

Türkiye’de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), “bölge temsilcilikleri” kurmak için harekete geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KGF yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994’te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor. Kurum, bir yandan da 2016 yılında başladığı değişim ve dönüşüm süreci kapsamında reel sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, konjonktürel faydalar gibi birçok etkene dayalı olarak çağın ve piyasanın gereksinimleri ışığında kendisini yeniliyor.  

362 MİLYAR DAĞITILDI

Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde KGF bölge temsilcilikleri kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak. Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak. Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor. Fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor. 

 

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

ABD ve Suudi Arabistan, İran için 'ara buluculuk' istedi

ABD ve Suudi Arabistan, İran için 'ara buluculuk' istedi

Japonya "Kounotori8" kargo mekiğini uzaya yolladı

Japonya 'Kounotori8' kargo mekiğini uzaya yolladı

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz'

'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz'

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA