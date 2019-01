Kıdem tazminatı hesaplama 2019 tavanı son dakika İş Kanunu kıdem ve ihbar tazminatı netten brüte hesaplama nasıl alınır

Kıdem tazminatı hesaplama 2019 tavanı ne kadar? İş Kanunu son dakika kıdem ve ihbar tazminatı netten brüte hesaplama işlemi nasıl olur? Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl alınır? Kıdem ve ihbar tazminatı kimler hangi şartlarda alabilir? 2019 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2019 Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zam ile birlikte birçok kalemde de artış yaşandı Bunlardan en önemlilerinden biri olarak kıdem tazminatı göze çarpıyor. Asgari ücretteki artıştan sonra 2019'da kıdem tazminatının tavan miktarının ne kadar olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor Milyonlarca işçiyi ilgilendiren rakamda yüzde 10 civarında bir artış bekleniyordu. Ancak Maliye Bakanlığı kıdem tazminatı tavan miktarlarını açıkladı. Kıdem tazminatına 583 TL zam yapıldı Buna göre 2018 yılında 5 bin 434 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 6 bin 017 lira 60 kuruşa yükseldi Kıdem tazminatı işten ayrılanlar ve ayrıcalıklar için büyük önem taşıyor Kıdem tazminatı tavan ücreti 2019'da yüzdelik zammı ile nasıl hesaplandığı ile ilgili merak edilenlere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 582 LİRA YÜKSELDİ



mzalanan genelgeye göre; kıdem tazminatı tavanı 583 lira yükselmiş oldu. Böylece 10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı Aralık 2018 tarihinde 54 bin 340 lira olurken bu rakam Ocak 2019 tarihi itibariyle 60 bin 170 liraya yükseldi. Alınan son habere göre çalışanın tazminatı 5 bin 830 lira arttı.

KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI NELERDİR?



Aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Kıdem tazminatı, işçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda veriliyor.

Döviz kuru ve faizde yaşanan hızlı artış işletmeleri zor durumda bırakırken, iş yeri devirleri de artıyor. Çalışanlar, iş yeri devrinde yılların birikimi olan kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Kıdem tazminatı, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda düzenleniyor. Bu kanunun sadece kıdem tazminatıyla ilgili 14. maddesi yürürlükte bulunuyor. Söz konusu maddeye göre, işyerlerinin devir veya intikali halinde işçinin kıdemi, o işyeri veya işyerlerindeki hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanıyor. İş yerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumlu. Ancak, iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve işçinin devir esnasındaki ücret seviyesiyle sınırlı.



4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun 6. maddesinde ise işyerinin devrinde, mevcut iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği öngörülüyor. Maddeye göre, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu. Ancak, devreden işverenin bu yükümlülüklerden sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı.



İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI



İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK'ya, bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor..



KIDEM TAZMİNATINDA ESKİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU İKİ YILDAN SONRA DA SÜRER



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 4857 sayılı Kanun’daki 2 yıl sınırı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. İş yerini devreden işverenler, kendi dönemlerinde 20 yıl çalışmış olsalar da işyerini devrettikten iki yıl sonra ayrılan işçinin kıdem tazminatıyla ilgili sorumluluk almıyor. Devralan işveren iki yıl sonra iflas ederse, eski işveren de ödemeye yanaşmazsa işçi yaşam boyu emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatını kaybedebiliyor.



Ancak, Yargıtay eski işverenin sorumluluğunun 2 yıldan fazla olduğu yönünde kararlar veriyor. Yargıtay 22. ukuk Hukuk Dairesi’nin 26 Nisan 2018 tarihli, 2018/9860 sayılı kararında, kıdem tazminatıyla ilgili 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğine dikkat çekildi. Kararda, 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlamasının, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olamayacağı vurgulandı. Yargıtay kararında, kıdem tazminatının işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanması, ancak devreden işveren bakımından kendi dönemi ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmesi gerektiği kaydedildi.







EN DÜŞÜK AGİ 191 LİRA OLDU



Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ), yani çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakan oran da arttı. AGİ'nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı..



İŞYERİ DEVRİ İSTİFA HAKKI VERMEZ



Bir işyerini devreden veya devralan işveren, bu devirden dolayı işçilerin iş sözleşmesini feshedemez. İşyerinin devri işçiye de iş akdini fesih hakkı vermez. Ancak işveren ekonomik ve teknolojik sebeplerle, ya da iş organizasyonu değişikliğini gerekçe göstererek işten çıkarma yapabilir.



KIDEM TAZMİNATI YÜKSELDİ



2019 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır..



İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANACAK?



Devredilen bir işyerinde eski ve yeni işverenin kıdem tazminatı sorumluluğunun nasıl hesaplanacağını bir örnekle anlatalım. Örneğin, 1 Ocak 1995 tarihinde işe başlayan işçinin, işyerinin devredildiği 1 Ocak 2015 tarihindeki ücreti brüt 2 bin TL olsun. İşçinin işten ayrıldığı 1 Ocak 2018 tarihinde brüt ücreti 2 bin 500 TL ise 23 yıl üzerinden toplam 57 bin 500 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Bu durumda eski işverenin sorumluluğu, işyerini devrettiği tarihteki 2 bin TL brüt ücret üzerinden 20 yıl için 40 bin lira olacak. Kalan 17 bin lirayı da yeni işveren ödeyecek.



KIDEM TAZMİNATI TABANI DA ARTTI



Kıdem tazminatında tavanın yanı sıra düşük ücretliler için geçerli olan taban rakam da arttı. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 26’lık artıştan olumlu etkilendi.



Aralık ayında emekliye ayrılan veya işten çıkartılan asgari ücretliye her yıl için 2 bin 29 lira kıdem tazminatı ödenirken, ocak ayından itibaren bu yıl emekliye ayrılan veya işten çıkartılan işçilere en az 2 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenecek. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli için ödenecek kıdem tazminatı da böylece 22 bin 900 liradan 25 bin 580 liraya yükselecek.



KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?



Kıdem tazminatı hesabında, brüt ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Bordroda yer alan brüt ücrete “çıplak ücret” deniliyor. Ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler ise “giydirilmiş ücreti” oluşturuyor.



Bu noktada, “Hangi ödemeler giydirilmiş ücrete dahildir? İş yeri yemekhanesinde verilen yemek tazminat hesabında dikkate alınır mı?” soruları gündeme geliyor.



Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler devamlılık arz etmek kaydıyla ihbar ve kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücrete dahil ediliyor.





Yemek yardımına, işverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çeki dahil ediliyor. İşçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılıyor. İş yerinde kullanılmak üzere verilenler dışındaki giysi yardımları, işçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemelerinin de kıdem tazminatına esas ücrete eklenmesi gerekiyor.



Buna karşılık, işçiye sağlanan koruyucu elbise, iş yerinde kullanılmak üzere havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ödemeleri hesaba katılmıyor.



Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemelerin tamamı toplandıktan sonra 365 güne bölünüyor. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunuyor.



Gündemdeki diğer güncel haberlere aksam.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

KİMLERE UYGULANIYOR?



Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplamayla Ocak ve Temmuz aylarında tavan yükseltiliyor. Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.