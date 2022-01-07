7 Ocak 2022 Cuma 13:55 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 13:55

Kıdem tazminatı tavanı 2022 belli oldu. Milyonlarca memur, işçi ve emeklinin merakla beklediği Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş genelgesi 2022 yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu orana göre en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak ve memurlara yüzde 30,5 oranında zam uygulanacak. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş genelgesine göre Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alanların merakla beklediği Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş genelgesi 2022 Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş genelgesi 2022 ile memurların alacakları sosyal yardımlar belirlenirken işçilerin kıdem tazminatı tavanı 2022 yılı için 10 bin 596 lira olarak belirlendi.

Buna göre en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak ve memurlara yüzde 30,5 oranında zam uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek protokol ile 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis'ten geçtikten sonra uygulanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MAAŞ GENELGESİ 2022

İLAVE ARTIŞ MECLİS KARARI SONRASI EKLENECEK

Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak. Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30,95 olacak.

Bu konuda bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır."