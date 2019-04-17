‘Kıdem tazminatı’nda herkes mutlu olacak

Albayrak “Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak” dedi.

Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi. “Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık. Gaza basılmaya başlandı, krediler büyüyor” diyen ve en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 15.9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti.

HEDEFE İLERLİYORUZ

Albayrak şunları söyledi: “Biz bu süreçlerden önemli dersler çıkarıp kırılganlıkları elemine ederek, güçlü bir performans ortaya koymak zorundayız. Ben o açıdan çok rahat hissediyorum. Türkiye adım adım hedeflerine ilerliyor. Türkiye, bilgi kirliliği ve dezenformasyona karşı tıkır tıkır işleyen bir sistemin oluşturulmasına doğru ilerliyor. Seçimsiz bir döneme giriyoruz.”