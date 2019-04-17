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‘Kıdem tazminatı’nda herkes mutlu olacak

ABD’ye yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’la da sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlediği toplantıda ABD temaslarını değerlendirirken ekonomi paketinin en cok konuşulan başlığı kıdem tazminatı konusunda net bir mesaj verdi.

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Albayrak “Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak” dedi.

Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi. “Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık. Gaza basılmaya başlandı, krediler büyüyor” diyen ve en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 15.9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti. 

HEDEFE İLERLİYORUZ

Albayrak şunları söyledi: “Biz bu süreçlerden önemli dersler çıkarıp kırılganlıkları elemine ederek, güçlü bir performans ortaya koymak zorundayız. Ben o açıdan çok rahat hissediyorum. Türkiye adım adım hedeflerine ilerliyor. Türkiye, bilgi kirliliği ve dezenformasyona karşı tıkır tıkır işleyen bir sistemin oluşturulmasına doğru ilerliyor. Seçimsiz bir döneme giriyoruz.”

SEÇİMİN TEKRARI YATIRIMCIDA FARK YARATMAZ

Albayrak, görüşmelerinde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik soru üzerine bazı yatırımcıların sorular sorduğunu anlattı. Albayrak “İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı“ dedi. Albayrak “Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?” sorusuna “Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz” yanıtını verdi. İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak “Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara’yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi” dedi.

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