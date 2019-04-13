Kıdemde taraflar bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin detayları netleştirecek. İstişareler sonucunda yapılacak düzenlemeyle kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Yeni düzenleme sayesinde, mevcut sistemdeki sorunlar bertaraf edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek. Yapılacak çalışmalarda kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Yeni sistemde, özel emeklilik sistemiyle entegre olacak fonlamaya dayalı bir mekanizmaya geçileceğinden çalışanlar kıdem tazminatı fonuyla desteklenecek ve sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir emeklilik sistemine entegrasyon sağlanacak. Böylece hem toplam tasarruflar artırılacak hem de çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşması temin edilmiş olacak.
Uzun süredir ülke gündeminde bulunan kıdem tazminatı reformu Yeni Ekonomi Programı’nda da yer alırken, bu kapsamda kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda tazminat alınıyor. Ancak fiili durumda uygulamadan, sınırlı sayıda çalışan faydalanabiliyor.
HAKLAR KORUNACAK
Uygulama, firmaların çalışanları için kıdem tazminatını hesaben karşılık olarak ayırmakla beraber nakit olarak koymaması, kendi isteğiyle işten ayrılanlara ödeme yapılmaması gibi sorunlar nedeniyle arzu edilen düzeyde gerçekleşmiyor. Yapılacak düzenlemeyle mevcut sistemdeki sorunların giderilmesini teminen, kıdem tazminatının işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Düzenleme kapsamında fona ne kadar kesinti yapılacağı, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdem tazminatlarının durumu gibi temel parametreler, işçi sendikaları da dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak belirlenecek.
Sigorta sektöründe ‘Reform’ heyecanı
Bakan Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SDDK) kurulacak olmasına yer verilmesi sevindirdi. Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, finansal sistemin yapı taşlarının başında sigortacılığın geldiğini söyledi. Ekonomik gelişmede sigorta sektörünün önemine işaret eden Yücel, “Fırsatı kaçırmadan sektör kendini doğru anlatmalı. Sektör olarak yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Sektörün sorunları bütün taraflarca bilinmekte. Önemli olan yeni projeler üretmek ve çözüm önerileri sunarak bunların gerçekleşmesini sağlama kararlılığıdır” dedi. Ekonomik krizlerden çıkmada güçlü bir sigorta sistemine sahip olmanın önemine dikkati çeken Yücel, bireysel emeklik sistemi ve organize edilmiş finansal sigortacılık sisteminin kriz dönemlerinin panzehiri olduğunu vurguladı.
Yeni reform paketini WashIngton’da anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington’da ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’ paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlattı. Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “G-20,
Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’ paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık” ifadelerini kullandı.
Albayrak ‘G20 Aile Fotoğrafı’nda
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekiminde yer aldı. Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti. Fotoğraf çekiminde, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.
75 milyar $’lık sefer
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan’da Washington’da yapılacak. Konferansa Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın katılımı bekleniyor. TAİK-ATC Ortak Konferansı’nda amaç, 2 ülke lideri tarafından açıklanan 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin hayata geçirilmesi için bir yol haritası çıkarmak olarak belirlendi. 15 Nisan Pazartesi günü politik oturum, savunma sanayi ve iş birliği olanaklarının konuşulacağı savunma paneli, ticaret, inşaat ve altyapı, siber güvenlik, çevre, enerji, Ar-Ge ve İnovasyon panelleri yer alacak. 16 Nisan Salı günü ise ekonomik oturum, askeri stratejiler, planlama ve politikalarının tartışılacağı savunma paneli ve 5G teknolojisinin ele alınacağı 5G paneli gerçekleştirilecek.
İŞ KONUŞMA ZAMANI
TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 37. Ortak Yıllık Konferans’ta, siyasetten ziyade iş konuşmayı hedeflediklerini belirterek, “ABD ile de siyaset ve ticaret konularının uzak tutulmasını istiyoruz. 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi iki ülke başkanları tarafından konuldu. Biz, bu hedefin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir çalışma başlattık. Yol haritasını iki başkana sunacağız” dedi.
Konferansın, son dönemde iki dost ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kalması ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması adına önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Yalçındağ, “Konferans, bu yıl ilk defa bankacılık, finans, enerji, teknoloji ve diğer sektörlerin de katılımıyla gerçek bir iş platformu haline geldi” diye konuştu.
EBRD heyeti ile bir araya geldi
Berat Albayrak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile bir araya geldi. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Albayrak, Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
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