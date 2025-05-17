Kiler Holding çatısı altında faaliyet gösteren REFERANS SİGORTA, Trafik Sigortası Ruhsatı aldı

Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer ise, "Trafik sigortasıyla hizmet ağımızı genişletiyoruz. Tüm branşlarda iddialı bir oyuncu olmak için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.

Kiler Holding tarafından satın alınan Türkiye'nin en eski sigorta şirketi Generali Sigorta, Referans Sigorta ismiyle faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam ediyor. Şirketin 2024 sene sonu itibarıyla 265 milyon lira olan öz sermayesi, Kiler Holding'in güçlü finansal desteği ve pazarda büyüme öngörüsü ile 1 milyar 200 milyon liraya yükseltildi. Üç yıl içinde Türkiye'nin en büyük 10 sigorta şirketi arasında yer almayı hedefleyen Referans Sigorta, özellikle acente dağıtım kanalında daha iddialı olmak adına trafik sigortası ruhsatı aldı. Referans Sigorta, trafik sigortası ruhsatı ile hem acentelere hem de müşterilere daha kapsamlı hizmet vermeye başladı.

Referans Sigorta'nın sektörün "Referans Noktası" olmak için emin adımlarla ilerlediğini belirten Referans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, "Referans Sigorta yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Satın almadan bu zamana kadar şirketimizin öz sermayesini 1 milyar 200 milyon liraya ulaştırdık, dün gerçekleşen genel kurul toplantımız ile sermayemizi 1 milyar lira daha artırdık. Denetimlerimizi tamamlayarak trafik sigortası ruhsatımızı da aldık" dedi.

Faaliyet gösterdikleri her sektörde öncü olmayı başardıklarını söyleyen Ümit Kiler, "2026 yıl sonu için hedefimiz öz sermayemizi 4 milyar liraya çıkarmak. Sigorta sektöründe iddialı bir oyuncu olmak için ihtiyaç duyulması halinde yine sermaye artışına gideceğiz. Önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için gerekli adımları atacağız. Sigortacılık sektöründe de köklerimizden gelen azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer ise, "Tüm branşlarda iddialı bir oyuncu olmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bunun ilk adımında trafik sigortası üretimine başlıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve yeterliliklerimiz ile trafik sigortası ruhsatını almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra hem acentelerimize hem müşterimize daha kapsamlı hizmet vereceğiz" dedi. Hedeflerinin üç yıl içinde Türkiye'nin en büyük 10 sigorta şirketi arasında yer almak ve sektörde koşulları belirleyen bir marka olmak olduğunu vurgulayan Karahançer, "Yaşadığımız finansal dönüşüm ile de dikkat çekiyoruz. Çatı kuruluşumuz Kiler Holding'in, sigorta sektöründe 'Referans Noktası' olma vizyonuyla çıktığımız bu yolun her adımında arkamızda olduğunu bilmek, bize büyük bir motivasyon ve kararlılık kazandırıyor" diye konuştu.