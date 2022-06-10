Dolar savaşı daha yeni başlıyor! Kılıçlar çekildi

ABD doları kullanılarak yapılan döviz işlemlerinin payı, 2019'da yüzde 88'e ulaştı. Küresel sağlık krizi sırasında ülkeler içe döndükçe ve tedarik zincirleri bozuldukça, ABD bütçe açıklarının artması, doları dünya çapında daha az çekici bir para birimi haline getirdi.

Sonuç olarak, 1997'den beri ilk kez doların dünya döviz rezervlerindeki payı 2020'de yüzde 60'ın altına düştü. Bu, Amerikan finansal hegemonyasının sonunun başlangıcını haber veriyor gibi görünse de, dolar tüketicinin güdümlü bir şekilde geri döndü.

Sonuç olarak dolar, 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak uzmanlara göre, bu başarının büyük bir kısmı, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olma rolü saysesindedir.

DOLAR SAVAŞI YENİ BAŞLIYOR! ÇİN-RUS İTTİFAKI YENİ BİR FİNANSAL SİSTEM

Çin'in yükselişinin hızı ve kapsamı onlarca yıldır şiddetli tartışmaların konusu oldu, ancak ABD'li yetkililerin son açıklamaları, Birleşik Devletler'in bazı konularda artık 2. sıraya düştüğünü bile söylüyor.

National Interest'teki bir makaleye göre, Amiraller ve danışmanlar, Çin ve Amerikan askeri yetenekleri arasındaki farkı giderek daha fazla vurgularken, ABD doları baskın olmaya devam ediyor. Bu kabul edilebilecek bir gerçek mi, yoksa Çin-Rus ittifakı Washington'un mali hegemonyası için somut bir tehdit mi oluşturuyor?

Axel de Vernou imzalı makalede, Çin-Rus ittifakının nihai amacının, Washington'un kontrolünden tamamen bağımsız bir finansal sistem inşa etmek olan diğer ülkeleri çekici bir alternatife çekmeye çalışmak olduğu belirtiliyor. Çin, Rusya'nın yardımıyla yavaş yavaş ABD mali hegemonyasını baltalamaya çalışıyor.

DOLAR YERİNE RUBLE HAMLESİ

Batılı ülkeler, Ukrayna'ya karşı savaşını takiben Rusya'ya yaptırım uygulamak için birleştikten sonra, Putin'in ilk tepkilerinden biri, Rus enerji ithalatına bağımlı Avrupa ülkelerini ruble veya altın olarak ödemeye zorlamak oldu.

Pek çok enerji şirketi, tamamen zorunluluktan dolayı, Putin'in bu dayatmasını kabul etmek zorunda kaldı.

Rusya ekonomisinde ihracatın önemi nedeniyle, rublenin fiyat seviyesi tarihsel olarak enerji fiyatları ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğundan, küresel piyasalarda petrol ve gazın azlığı, rublenin değerinin kendi kendini güçlendiren bir döngüde yükselmesine neden oldu.

Sermaye kontrolleri ve Rus yatırımcıların fazla gelirlerini rubleye çevirmelerini gerektiren düzenlemeler sayesinde, para biriminin değeri toparlandı ve hatta savaş öncesi seviyelerini aştı.

Ruble önümüzdeki birkaç ay içinde değer kazanmaya devam ederse, Batılı ülkeler vazgeçilmez enerji ithalatlarını ödemek için para birimlerini rubleye dönüştürmek için daha fazla harcamak zorunda kalacaklar. Bu sadece küresel ruble talebini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer hükümetlere Rus para biriminin büyük Batılı ülkelerden gelen 'cezalara' direnebileceğini gösteriyor.

DOLARA KARŞI ÇİN-RUS İTTİFAKI

Öte yandan Çin ve Rusya, kendi finansal sistemlerini birleştirmeyi tartışırken Moskova, Pekin'e süreci hızlandırmak için yuanı dış rezervlerinde kullanmaya hazır olduğunu garanti etti.

Rusya'nın, Avrupa ülkelerinin mali aksiliklere dışında Moskova'ya olan bağımlılıklarını kesemeyeceklerini düşündükleri sürece, devam edecek olan petrol ve gaz ödemeleri için ayrıntılı transfer planıyla birleştiğinde, iki finansal gücün ABD dolarının küresel hegemonyasını yıkmayı hedeflediği açıkça ortaya çıkıyor.

De Vernou'ya göre ABD, Çin ve Rusya'nın finansal hegemonyasını alt üst etme çabalarına karşı savaşacak araçlara sahip, ancak bunları kullanmak istemiyor.

Biden'ın son Asya ziyareti gibi, ekonomik ilişkiler kurmak için yabancı ülkelere diplomatik ziyaretler, son yönetimler sırasında çok seyrek gerçekleşti. Federal Rezerv'in akıl almaz miktarda para basmasını gerektiren aşırı harcama paketleri, doların kontrolden çıkmasına neden oldu ve bir zamanlar kendilerini güvenle dolara sabitleyen ülkelerin güvenini azalttı.

Star Gazetesi