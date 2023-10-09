Kilitpazar: e-Ticarette üretici, toptancı ve satıcılar için yeni bir dönem

İnternet'in yaygınlaşmasıyla internetten alışveriş yapmak da daha kolay ve zahmetsiz bir hale geldi. Bu durum sadece biz tüketiciler için değil; işletmeler için de geçerli olmaya başladı. Artık işletmeler de birbiriyle internet üzerinden alışveriş yapabilir hale geldi. Bu yeni dönemin öncüsü olarak Türkiye'de e-ticaret sektörüne yön veren yerli bir girişim olan Kilitpazar yeni bir proje olarak öne çıkıyor.

KİLİTPAZAR'IN KÖKENİ



Kilitpazar, 2020 yılında Ankara'da kurulmaya başlandı. Firmanın kurucusu Ali Kahraman, Ankara'da öğrenciyken bu projeye başladı. Kahraman'ın hedefi, ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tek bir platformda birleştirerek işletmeler arası alışverişi kolaylaştırmak ve işletmeler arasındaki ticarette ortaya çıkan sorunlara yenilikçi çözümler bulmaktı.

KİLİTPAZAR'IN TEMEL İŞ MODELİ VE FAALİYET ALANI



Kilitpazar, işletmeler arasında alışveriş sürecinde ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek amacıyla kurulmuş bir e-ticaret platformudur. Temel olarak tedarikçiler ile satıcı firmalar arasındaki alışverişi hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.

KİLİTPAZAR'IN MERKEZİ KONUMU



Firma, Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan Koç Kuleleri'nde merkezi faaliyetlerini yürütmektedir. İş ortakları ise genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşur, bu da üreticilerden toptancılara ve esnaflara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

KİLİTPAZAR'IN İŞ ORTAKLARINA SAĞLADIĞI BAZI ÇÖZÜMLER



Kilitpazar, iş ortaklarına sunduğu ayrıcalıklarla sektörde dikkat çekmektedir. Öncelikle güvenliği sağlamak için kara liste yöntemini kullanır, bu sayede iş ortaklarının güvenli bir şekilde ticaret yapmasını sağlar. Ayrıca geleneksel pazarlık yöntemine olanak sağlar, böylece tedarikçi ve satıcılar ürün-adet bazında teklifler üzerinden pazarlık yapabilirler.

Firma, gelişmiş e-fatura yöntemiyle tekli ya da toplu fatura kesimine imkan sağlar, bu da iş ortaklarının fatura süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Son olarak, iş ortaklarının günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerini anlık olarak gelişmiş grafik sistemleriyle raporlamalarına olanak tanır.

Kilitpazar, işletmeler arası ticaretin geleceği için önemli bir oyuncu olarak sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin e-ticaret alanında öne çıkan yerli girişimlerinden biri olarak, işletmelerin daha hızlı büyümesine ve iş yapma deneyimlerini iyileştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyebiliriz.