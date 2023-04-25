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Ekonomi

Kilosu 3 bin TL! 5 kilo buldular: Sevinçten oynadılar

Ormanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı toplayan 3 arkadaş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

İHA25 Nisan 2023 Salı 15:56 - Güncelleme:
Kilosu 3 bin TL! 5 kilo buldular: Sevinçten oynadılar
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Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Burdur'un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başladı.

3 Yörük arkadaş, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarı buldu.

Ormanda bu mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar zeybek oynayarak kutlama yaptı. 3 kafadarın neşeli anları sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

O anları anlatan Onur Karakaş, "Biz o an kuzugöbeği mantarı bulduk. İki kardeş bir de arkadaş olarak oynadık. Dağda zeybek oynayalım dedik. Oynadık ve videoyu sosyal medyada paylaştık. 1 milyon görüntüleme aldık videodan. Hoşumuza gitti. Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

KİLOSU 3 BİN TL! 5 KİLO BULDULAR: SEVİNÇTEN OYNADILAR

Kuru kuzugöbeği mantarının kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karakaş, "Türkiye fiyatında yaşının kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor. 2 günde 5 kilo topladık.

Bir de aynı zamanda yurt dışında bunun gramajı daha pahalıymış. Biz bunu yiyoruz. Bu derde deva olan bir şey. Çam ormanının bulunduğu her yerde olur" diye konuştu.

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