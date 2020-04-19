Kimler 1000 lira yardım alabilir? Yeni dönem 1000 lira yardım parası kimlere verilecek?

19 Nisan 2020 Pazar 17:51 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:51

Kimler 1000 lira yardım alabilir? E-Devlet üzerinden yapılan sosyal yardım sorgulamasıyla 1000 lira sosyal yardım başvurusu durumu öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım destek ödemeleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki Kimler 1000 lira yardım alabilir? 1000 lira yardım kimlere verilecek? İşte 1000 lita sosyal yardım için başvuru şartları ve yeni dönem başvuruları ile ilgili detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 1.000 TL sosyal yardım ödemelerinin başladığını duyurmasından sonra 1000 lira sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu araştırılmaya başlandı. Birinci faz başvuru işlemlerinin ardından ikinci faz için başvuru alınmayacağını, halihazırda Bakanlığın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamının 1000'er lira nakdi destekten yararlanacağı duyurulmuştu. 3. faz yeni dönem sosyal yardım başvuru işlemleri ne zaman başlayacak? E-devlet 1000 lira sosyal yardım parası sorgulama sayfasına ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardım başvuruları yoğun ilgi görüyor. Kimler 1000 lira yardım parası alabilir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Birinci faz başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım sürecine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. İşte konu ile ilgili detaylar…

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLECEK?

KİMLER 1000 LİRA YARDIM ALABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım başvurusu ve tarihleri hakkında bazı detayları da paylaştı. Sosyal yardım için Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULANMA SAYFASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını bildirdi

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1000 lira nakdi yardım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, "1000 lira nakdi destek ödemesi, bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor." açıklamasında bulundu.

YENİ DÖNEM (3. FAZ) SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlar üç fazda vatandaşlara veriliyor. 1. Faz başvurularının yapılmasının ardından gözler 2. Ve 3. Faza çevrildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

1. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri, ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.