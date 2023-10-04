İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5717
  • EURO
    29,0189
  • ALTIN
    1612.44
  • BIST100
    8432.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Kimya sektörü ihracatta zirvede

Kimya sektörü, 2,84 milyar dolarla eylül ayının ihracat şampiyonu oldu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Kimya sektörü ihracatta zirvede
ABONE OL

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise eylül ayının ihracat şampiyonu oldu. Sektörün 9 aylık ihracatı ise 22 milyar doları aştı.

Eylülde kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 973 milyon 625 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 779 milyon 536 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 648 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. "Anorganik kimyasalları" takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "organik kimyasallar" ve "yıkama müstahzarları" oldu.

EYLÜLDE EN ÇOK İHRACAT HOLLANDA'YA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörün eylülde en çok ihracat yaptığı ilk on ülke, Hollanda, Romanya, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Çin, Lübnan, Belçika ve ABD şeklinde sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat artışı ise yüzde 113,13 ile Çin'de yaşandı.

Yılın ocak-eylül döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ilk on ülke sıralaması da Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika şeklinde oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.