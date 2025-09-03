İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1684
  • EURO
    47,9873
  • ALTIN
    4704.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kimya sektöründen Ağustos'ta 2,6 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Kimya sektöründen Ağustos'ta 2,6 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörü ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek toplam ihracattan yüzde 12 pay aldı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Kimya sektöründen Ağustos'ta 2,6 milyar dolarlık ihracat
ABONE OL

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, kimya sektörünün ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ağustosta Türkiye'nin toplam ihracatının 21,8 milyar dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz ise geçen ay toplam ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştirerek 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaptı. Geçen yıl ağustos ayına göre sektörümüzün ihracatı yüzde 2,6 artış gösterdi. Temmuzdaki artıştan sonra ağustosta da ihracatımızın artmaya devam etmesi, önümüzdeki süreçte pozitif görünüm beklentimizi artırıyor. Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 22 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörlerden biriyiz. Rekabet gücümüzü korumak ve daha güçlü ihracat rakamlarına imza atabilmek için devletimizin yeni teşvik ve destekler vermesi büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.