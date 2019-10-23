Kiptaş gayrimenkul müzayedesi ne zaman? Kiptaş müzayede şartları neler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kiptaş gayrimenkul müzayedesi kapsamında 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç satışa sunulacak. KİPTAŞ, portföyünde yer alan değerli arsa, işyerleri ve lüks araçları halka açık gerçekleştireceği Müzayede ile satışa arz ediyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcılara hitap eden portföyü şeffaf bir şekilde piyasaya sunuyor. 31 Aralık 2019’a kadar devam etmekte olan KDV indirimi fırsatıyla yüzde 8 KDV ödeyerek işyeri sahibi olabilirsiniz. Kiptaş gayrimenkul müzayedesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KİPTAŞ GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ NE ZAMAN?

24 Ekim 2019 Perşembe günü düzenlenecek olan müzayedeye ister doğrudan KİPTAŞ Genel Merkezinde, isterseniz de online olarak internet üzerinden Dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. KİPTAŞ’ın halka açık bu ilk müzayedesini salona gelemeseniz bile evinizden, iş yerinizden, hatta yurt dışından takip edip teklif verebileceksiniz.

KİPTAŞ MÜZAYEDE ŞARTLARI NELER?

Kiptaş müzayede şartları Kiptaş'ın resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor.

31 Aralık 2019’a kadar devam etmekte olan KDV indirimi fırsatıyla yüzde 8 KDV ödeyerek işyeri sahibi olabilirsiniz. 20 bin TL'den den başlayan fiyatlarla arsalara, 586 bin TL'den den başlayan fiyatlarla işyerlerine, yüzde 30 peşin 24 ay vade veya yüzde 50 peşin 36 ay vade ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz.

KİRALANMAYA HAZIR BİTMİŞ DÜKKANLAR

İstanbul’da yüksek standartlarda yaşam vadeden KİPTAŞ projelerinde siz de kiralanmaya hazır hemen teslim işyerlerinden birinin sahibi olabilirsiniz. Müzayede de anahtar teslim yatırım değeri oldukça yüksek cadde üstü dükkanlar ve arsalar yeni alıcılarını bekliyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN KATILABİLECEĞİNİZ ONLİNE MÜZAYEDE

24 Ekim 2019 Perşembe günü düzenlenecek olan müzayedeyeister doğrudan KİPTAŞ Genel Merkezinde, isterseniz de online olarak internet üzerinden Dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. KİPTAŞ’ınhalka açık bu ilk müzayedesinisalona gelemeseniz bile evinizden, iş yerinizden, hatta yurt dışından takip edip teklif verebileceksiniz.