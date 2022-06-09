Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan Yeni kira düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın son dakika açıkladığı ve kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Peki Yeni kira düzenlemesi nasıl olacak? İşte Yüzde 25 kira artışı hesaplama

YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Kira artışlarındaki hızlı yükselişle ilgili düğmeye basıldı. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak maksimum zam oranının yüzde 25 olacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni kira düzenlemesi ile ilgili kiralarda artış sınırını açıkladı.

Ankara'da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuşan Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 500

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

DÜZENLEME NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.