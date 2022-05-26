Kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Son dönemde artan konut fiyat ve kiralarına karşı yasal oranın üzerinde kira artışına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kira fiyatlarına yeni düzenleme getirileceğini açıkladı. Bakan Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi. Peki Kira düzenlemesi nasıl olacak? İşte Kira fiyatlarına yeni düzenleme ile ilgili detaylar...

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira fiyatları konusunda bir düzenleme için çalışmalara başlarken, görüşmeler sonucunda ortaya çıkan formüllerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kira fiyatlarına yeni düzenleme ile ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem kiracıların hem ev sahiplerinin hukukunu koruyacaklarını söyledi.

Kira fiyatları konusunda gündemde çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlardan biri bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kira artış oranına sınırlama getirilmesi.

Öte yandan Borçlar Kanunu'nda kira artış oranını TÜFE ile sınırlandıran maddeye uyulmaması halinde öngörülen yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi şeklindeki bir seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor.

KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" dedi. Edinilen bilgiye göre denetim ve ceza seçeneği öne çıkıyor.

"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır.

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız."

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.