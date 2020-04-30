Kira yardımı için nereye başvurulur? E Devlet'ten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı E Devlet giriş ekranı

30 Nisan 2020 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 15:30

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu, evi kentsel dönüşümde olan vatandaşların gündeminde. Kira yardımı ile ilgili yapılan açıklama sonrası e devlet'ten alınan başvuru işlemleri hız kazandı. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Kentsel dönüşüme giren ve riskli alanlarda oturan vatandaşlar Kira yardımı için nereye başvurulur? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, E'Kira yardımı için nereye başvurulur? E Devlet'ten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?' İşte, E Devlet giriş ekranı!

KİRA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, kira yardımı hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Vatandaşlar kira yardımı başvuru işlemlerini e devlet giriş ekranı üzerinden tamamlamak istiyor. İşte kira yardımı hakkında detaylar ve E Devlet giriş ekranı

Geçtiğimiz günlerde, 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişikliğe göre, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte kira yardımı da gündeme geldi. İşte kira yardımı başvuru ve sorgulama detayları...

E DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliniyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

E DEVLET GİRİŞ KİRA YARDIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası )

KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR?

Bu yardımın alınabilmesi için öncelikle mal sahibi veya kiracının bulunduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Ancak bu süre içinde riskli yapıda bulunan mal sahibi ve kiracıların başka bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.