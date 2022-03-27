Hazine arazileri ve taşınmazlarının satışının hızlandırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda önemli bir adım atılıyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba teklifte, hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre; yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu hazine taşınmazlarının satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

PEŞİN ALANA YÜZDE 20 İNDİRİM

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzde 25'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek. Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi hâlinde satış bedeline de yüzde 20 indirim uygulanacak. Mahallî idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

ÖNCELİK KİRACILARA VERİLECEK

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, ihale yoluyla satılabilecek. İhalenin yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak. Bu satışlarda da peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak.

KİRADAN VE HASILATTAN PAY

İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde, brüt kiranın yüzde 1'i, kiracıdan ise toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşül dükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 1 oranında ayrıca pay alınacak. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından tahsil edilecek. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, kiracılardan ise hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden yüzde 20 pay alınacak.

2/B İÇİN YENİ BAŞVURU İMKANI

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödeme süresi, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılacak. Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda hazine adına tescil edilen taşınmazlardan; kadastrosu yapılarak, 2/B alanlarında kalan yerler de hak sahiplerine satılacak.

TARIM ARAZİLERİNE İNDİRİMLİ KİRA

Düzenleme ile tarım faaliyetleri teşvik edilecek. Bu doğrultuda hazineye arazileri, 31 Aralık 2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlara cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.