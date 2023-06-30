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Ekonomi

Kirada yeni dönem! 1 Eylül'de uygulamaya geçilecek

1 Eylül'den itibaren başlayacak uygulamayla arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak. Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor.

30 Haziran 2023 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Kirada yeni dönem! 1 Eylül'de uygulamaya geçilecek
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Kira uyuşmazlıklarında önce devreye arabulucular girecek arabulucuların çözemediği sorun için dava açılabilecek. Arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulacak.

Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla sorunlar en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak.

Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

  • kira
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