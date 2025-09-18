İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3041
  • EURO
    48,7912
  • ALTIN
    4834.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kırgısiztan: Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişiyor
Ekonomi

Kırgısiztan: Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişiyor

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yer aldığı heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, özellikle Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin aktif olarak geliştiğini vurguladı.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Kırgısiztan: Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişiyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov, kabulde yaptığı konuşmada, Bişkek'te gerçekleşen TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilk toplantısının, TDT içindeki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil eden tarihi bir olay olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana önemli mesafe katettiğini ve bugün de başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Caparov, "Teşkilatımızın gelişimini sürdürmek istiyorsak, gerçek sonuçlar getirecek somut adımlar atmalıyız." dedi.

Caparov, birçok ekonomik, altyapı ve insani meselenin hükümet başkanları düzeyinde başarıyla çözülebileceğine olan inancını dile getirerek, siyasi irade ve destekle hayata geçirilecek pratik tedbirlerin, teşkilatın uluslararası alandaki otoritesinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

"TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER AKTİF OLARAK GELİŞİYOR"

Caparov, özellikle Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin aktif olarak geliştiğini vurguladı.

Türk Yatırım Fonu'nun öneminin altını çizen Caparov, fonun, hükümet başkanları düzeyinde faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının gerekliliğine inandığını ifade etti.

TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları, sıcak karşılama nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kırgızistan'ın TDT'ye başarılı bir şekilde dönem başkanlığı yaptığını dile getiren hükümet başkanları, bu tür temasların, teşkilatın daha da gelişmesine ve entegrasyon süreçlerinin derinleşmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.