Kırgızistan ile Türkiye gücünü birleştiriyor! Kulubayev: İki taraftan çok büyük ilgi var

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türk-Kırgız Kalkınma Fonu'nun kurulması için görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.

Kulubayev, Dışişleri Bakanlığında bu yılın ilk yarısındaki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye ile kalkınma fonunun kurulması konusunda 2-3 yıldır görüşme içinde olduklarını belirten Kulubayev, "Görüşmeleri sürdüreceğiz. Belki de gelecekte bu fonu oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kulubayev, Kırgız-Türk işbirliğinin her geçen yıl daha aktif hale geldiğini vurgulayarak, hem Türk iş dünyasının hem de Türk hükümetinin ekonomik olarak birlikte çalışmaya ilgi gösterdiğini dile getirdi.

- "DÜNYADAKİ DURUM KÖTÜLEŞME EĞİLİMİNDEDİR"

Kulubayev, dünyanın farklı bölgelerindeki zorlukların sürdüğünü ve daha da kötüleşme eğiliminde olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların sonuçlarının bu bölgelerden uzakta da hissedildiğine dikkati çeken Kulubayev, "Devam eden askeri hareketlilikler, küresel güvenliği tehdit ediyor ve dünya ekonomik krizini ağırlaştırıyor." dedi.

Kulubayev, Suriye'de bulunan Kırgız uyruklu kadın ve çocukları ülkeye geri getirme çalışmalarının tamamlandığını, bundan sonra Irak'taki vatandaşlarını geri almaya çalışacaklarını duyurdu.

- KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI 2-3 AYDA SONA ERDİRİLECEK

Kulubayev, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yüzde 90'ından fazlası üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Her hafta iki ülkenin hükümetler arası sınır belirleme heyeti üyelerinin bir araya geldiğini anlatan Kulubayev, "Müzakereler sürüyor. 2-3 ayda sona erdirilecek. Cumhurbaşkanlarının talimatları var. Birbirimizin görüşlerini karşılaştırıyoruz. Transit yollarla ilgili sorularımız var." diye konuştu.