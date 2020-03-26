İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4977
  • EURO
    7,0947
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89197.9
Ekonomi

Kırgızistan IMF mali yardım talebinde bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen ülkesi için Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talebinde bulundu.

AA26 Mart 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:10
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı kabul eden Ceenbekov, Kovid-19 salgını nedeniyle mali yardım istedi.

Görüşmede, salgının Kırgızistan ekonomisi üzerindeki etkileri, riskleri ve sonuçları ele alındı.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, IMF'ye Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek ve salgının olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla önleyici tedbirler almak için Kırgızistan'a bütçe desteği tahsis etmesini önerdi.

Pogosyan da IMF'nin Kırgızistan'a bütçe desteği sağlama konusunu hızla ele alacaklarını ifade etti.

Kırgızistan'ın acil finansman başvurusu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Pogosyan, IMF bünyesinde koronavirüsün yayılması nedeniyle ekonomik zarara uğramış ülkelere acil durum desteği sağlamaya yönelik çeşitli seçeneklerin görüşüldüğünü aktardı.

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.