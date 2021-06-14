Kırıkkale'de üretiliyor: Pazar konusuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:58

İl genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrolünde aspir, kişniş, çörek otu, kimyon, anason, rezene, ada çayı, ekinezya, şevketibostan, lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimini yapan çiftçiler, yüksek gelir elde etmeyi amaçlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, ilde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yaptıkları gerek demonstrasyon parselleri gerekse çiftçi bazındaki ekimlerle ciddi bir üretim alanına sahip olduklarını söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl 4 ilçemizde birer demonstrasyon parselinde 4 yeni aromatik tıbbi bitki ekimi yaptık ayrıca daha önceki yıllarda hiç ekilişi olmayıp, bir önceki yıl yaklaşık 500 dekarlık ekim alanı olan çörek otunun bu yıl yaptığımız çalışmalarla 8 bin dekarlık alanda ekimi gerçekleştirildi. Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde bundan son derece memnun olduklarını ve ürün gelişimlerinin iyi olduğunu da yerinde tespit ettik. Bu ürünler, çiftçimizin alışık olduğu hububat ve baklagil üretiminin yanında çok ciddi gelir getirici ürünler."

- "PAZAR KONUSUYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Sırrı Yılmaz, yaptıkları hesaplamalara göre 1 dekarlık alana ekilen hububatta maliyetler çıkarıldığında 200 lira kar elde edilirken, çörek otunda ise katbekat kazanç sağlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda ürünleri çiftçilere rahat bir şekilde önerdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl kişniş, çörek otu, kimyon, anason, rezene, ada çayı, ekinezya, şevketibostan, lavanta gibi ürünlerin ekimini denedik. Yaklaşık 11 bin dekar alanda tıbbi aromatik bitki ekimimiz var. Bu bitkilerin hem üretim desteği var hem de elde ettiğimiz ürünün işlenmesi noktasında da yüzde 50 hibeyle işleme tesisi kurmalarına destek veriyoruz. Sertifikalı tohum ekmeleri halinde de destek veriyoruz. Sertifikalı tohum ekmelerini tavsiye ediyoruz. Pazarlama konusunda yıl içerisinde bu bitkileri işleyen firmalarla görüşmelerimiz oldu ve zaman zaman taleplerini bizlere iletiyorlar hatta gerekirse bizzat tarlada alabileceklerini ifade eden firmalar oldu. Pazar konusuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünden Ejder Ateş de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla 300 dekar alana çörek otu ektiğini söyledi.

Ateş, "Daha önce bu bölgelerde böyle bir ekim yoktu. Yetkililerle birlikte ürünü bu hale getirdik. İnşallah güzel olacak. Yetkililer bize 7 gün 24 saat her türlü desteği veriyor. Her türlü çözümü bulabiliyoruz." dedi.

Karakeçili ilçesi Sulubük köyünden Ufuk Karabay ise "İlk olarak bu yıl ekim yaptım. Anason, kimyon ve çörek otu ektim. Ürünlerin topraktan çıkış hali çok güzeldi. Yağış olmamasından dolayı büyümede biraz cılız kaldı. Memnun kalırsak bundan sonra da ekime devam edeceğiz. Çiftçiler olarak değişik ürünleri araştırıyoruz. Sağ olsun bu yıl da Tarım ve Orman Müdürlüğü böyle bir şey önerdi, aklımıza da yattı. Bu sene kuraklık oldu, her yıl da böyle olacak diye bir düşüncemiz yok." diye konuştu.