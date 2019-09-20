‘Kırk yılın hatırı’ bu festivalde
İstanbul Coffee Festivali kapılarını açtı. Festivale binlerce kahvesever akın etti. Her yıl yüzlerce kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları da yapılıyor. Festival pazar günü sona erecek.
Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festivali, 22 Eylül tarihine kadar KüçükÇiftlik Park’ta ziyarete açıldı. 4 gün boyunca festivalde, sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü kahve stantları, çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler yer alıyor.
YABANCI MARKALAR
Festival hakkında bilgi veren Festival Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, “Yaklaşık 140 markanın standının bulunduğu kahve festivali düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 44 bin kişiyi ağırlamıştık, bu sene 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Aslında kahvenin yanında tüm keyifli unsurları bir araya getiren çatı etkinliği olmaya çalışıyoruz. Günde 6 canlı performans sahnemiz var, müzik grupları ve sanatçılarımız sahne alıyor. Toplamda 24 canlı performans olacak. Seminer ve atölye çalışma alanımız var. İçerideki markalar ve profesyonel eğitmenlerle birlikte hem paneller yapıyoruz hem atölye çalışmaları yapıyoruz hem de seminerler dinleyebiliyoruz. Bu sene ilk defa yurtdışından getirdiğimiz 20 farklı marka var, Müzikle birlikte birleştirdiğimiz konseptimiz var” diye konuştu.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan ve her gün 2 seans olarak gerçekleştirilen ‘İstanbul Coffee Festival’, bu yıl kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu ve bugünün yeni lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Her yıl yüzlerce kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde ayrıca demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları da yapılacak.
APLİKASYON YAZILDI
Bu sene ilk defa aplikasyon geliştirdiklerini belirten Kargınoğlu, “Ziyaretçiler, festivale gelmeden önce veya festival esnasında aplikasyonu yükleyip içeride neler var, tüm markaların içeriklerini ve etkinleri takip edebiliyor. Bu uygulama aynı zaman cüzdan oluyor. Festivalde bu uygulama sayesinde alışveriş yapılabiliniyor. Uygulamada kalan parayı festival sonrası iade alınabiliniyor ya da 2 tane anlaşmalı derneğimize bağış yapabiliyorsunuz” dedi. Kahve yapma ve sunmayla ilgili meslek olan baristalığı değerlendiren Kargınoğlu, “Baristalık çok güzel bir meslek koluna dönüştü. Keyifli ve insanların hobi olarak yapabileceği meslek haline geldi. İnsanlar artık evinde kahve yapmaya başladı, evinde yapamaya çalışanlardan baristalar çıkmaya başladı. Baristalık mesleği hak ettiği değeri bulmaya başladı” dedi.
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