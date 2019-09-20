‘Kırk yılın hatırı’ bu festivalde

Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festivali, 22 Eylül tarihine kadar KüçükÇiftlik Park’ta ziyarete açıldı. 4 gün boyunca festivalde, sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü kahve stantları, çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler yer alıyor.

YABANCI MARKALAR

Festival hakkında bilgi veren Festival Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, “Yaklaşık 140 markanın standının bulunduğu kahve festivali düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 44 bin kişiyi ağırlamıştık, bu sene 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Aslında kahvenin yanında tüm keyifli unsurları bir araya getiren çatı etkinliği olmaya çalışıyoruz. Günde 6 canlı performans sahnemiz var, müzik grupları ve sanatçılarımız sahne alıyor. Toplamda 24 canlı performans olacak. Seminer ve atölye çalışma alanımız var. İçerideki markalar ve profesyonel eğitmenlerle birlikte hem paneller yapıyoruz hem atölye çalışmaları yapıyoruz hem de seminerler dinleyebiliyoruz. Bu sene ilk defa yurtdışından getirdiğimiz 20 farklı marka var, Müzikle birlikte birleştirdiğimiz konseptimiz var” diye konuştu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan ve her gün 2 seans olarak gerçekleştirilen ‘İstanbul Coffee Festival’, bu yıl kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu ve bugünün yeni lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Her yıl yüzlerce kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde ayrıca demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları da yapılacak.