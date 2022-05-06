Kirli eller devrede! Petrol ve gaz baronlarından görülmemiş şantaj

New Mexico Petrol ve Gaz Derneği (NMOGA) tarafından 6 Nisan'da paylaşılan bir Facebook gönderisinde, şöyle bir soru sordu:

"Dört resim düşünün: içi kurşun kalemle doldurulmuş parlak renkli bir sırt çantası, kolunun altında bir tablet bulunan gülümseyen bir öğretmen, bir dizi pastel defter üzerinde duran bir çift gözlük ve uçakta genç bir öğrenciyi karşılayan pırıl pırıl bir okul otobüsü. Bütün bunların ortak noktası ne?"

Peki, bu sorunun amacı ne?

PETROL VE GAZ ENDÜSTRİSİNE KARIŞIRSANIZ EĞİTİM OLMAZ ŞANTAJI

Kısa süre önce orman yangınlarının 120.000 akreyi (48 bin 562 hektar) kül ettiği ve kontrol altına alınamadığı ABD kıtasındaki en hızlı ısınan ve en fazla su sıkıntısı çeken eyalet olan New Mexico'da petrol ve gaz endüstrisi, bölgenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını derinleştirmek için çabalarını artırıyor.

Facebook gönderisindeki amaç, petrol ve gazı 'eğitimin' sürebilmesi için olmazsa olmaz olarak konumlandırmak. Güçlü çıkar grupları, hükümet yetkililerinin fosil yakıt üretimini dokunması durumunda, okulların ve çocukların sağlığının tehdit altında olacağına dair aylardır süren bir kampanya yürütüyor.

Bu stratejiye örnek teşkil eden bir videoda, Enchanted Hills ilkokulunda dördüncü sınıf öğretmeni olan Ashley Niman, izleyicilere işini yapmasını sağlayan şeyin petrol ve gaz endüstri olduğunu söylüyor. "Petrol ve gaz olmasaydı, öğrencilerimize örnek bir eğitim verecek kaynaklara sahip olmazdık. Petrol ve gaz endüstrisi ile olan ortaklığımız beni daha iyi bir öğretmen yapıyor." diyor.

Geçen yıl Eylül ayına ait video, NMOGA'nın "Daha Güvenli ve Daha Güçlü" adlı bir PR kampanyasının parçası. Guardian'ın sosyal medya, televizyon ve ses formatlarında izlediği ve sosyal bilimcilerin "fosil yakıt kurtarıcı çerçevesi" olarak adlandırdığı retorik bir stratejiyi kullanan birçok benzer stratejiden biridir.

Batı Çevre Hukuku Merkezi'nin yönetici direktörü Erik Schlenker-Goodrich, "NMOGA ve petrol ve gaz endüstrisinin söylediği, New Mexico'nun kamu eğitim sistemini kâr amaçlı çıkarlarımız için rehin tuttuğumuzdur" dedi. "Orada zımni bir tehdit var."

Geçen yıl, New Mexico federal topraklardaki maden kiralamalarından 1,1 milyar dolar elde etti. Bu rakam, diğer tüm ABD eyaletlerinden daha fazla ancak, yetkililer bu on yılda sera gazı emisyonlarını yarıya indirme ihtiyacıyla boğuştuğu için, çanlar fosil yakıt şirketleri için çalyor olabilir.

Nisan ortasından önce, Biden yönetimi tüm yeni petrol ve gaz kiralamalarını durdurdu ve kamu arazilerinde sondaj izinlerinin sayısı düşürdü.

PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİNİN ALDADITICI REKLAM KAMPANYALARI

Biden'ın kararı ve emisyon endişelerini bertaraf etmek isteyen bu güç grupları, bazı reklamlar hazırlayarak, petrol ve gaz geliri olmadan, devletin eğitim sisteminin çökeceğini işaret ediyor.

Şubat ayından bu yana NMOGA, sosyal medya sayfalarını otobüsler ve kitaplar gibi okulla ilgili görsellerle doldurdu. Öte yandan, petrol ve gaz üretiminin engellenmesi azaltılmasını, 'boş okul sınıflarıyla' betimliyor.

700 milyon dolarlık finansmanla, çerçeve papağan gibi tekrarlanıyor. Eyalet temsilcisi Yvette Herrell, Şubat ayında Santa Fe New Mexican dergisinde, "Bu herkes için, özellikle de pandemi sırasında çok acı çeken New Mexico'daki okul çocukları için kritik bir önem taşıyor." dedi .

Ancak vergi, bütçe ve kamu eğitim finansmanı uzmanları, federal kiralamaya ara verilmesini ciddi ve acil bir kamu eğitimi riskiyle ilişkilendirmenin aldatıcı olduğunu söylüyor.

Star Gazetesi