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Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Trakya'da hayata geçirilecek

Kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artış gün geçtikçe sürerken Tarım Kredi grubundaki fiyatların düşüşünü sağlayacak hamle bakanlıktan geldi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Trakya'da hayata geçirilecek
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APara'ya konuşan Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, et fiyatlarını indirecek projeyi duyurdu.

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayvancılığın yapılabilmesi için yeni yer kiralamasıyla gerçekleşecek. Trakya'da hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarına önemli bir düşük olmasını beklediğini belirten Aydın, tesisin 20 bin baş hayvan kapasiteli olduğunu vurguladı.

1300 DÖNÜMLÜK YER KİRALANDI

Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.

1 DEĞİL 20 DOĞUM OLACAK

Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığır yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz.

  • Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın
  • fiyat

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