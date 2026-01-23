İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3699
  • EURO
    50,9698
  • ALTIN
    6905.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kırmızı ete Ramazan ayı düzenlemesi: Fiyatlar sabitlendi
Ekonomi

Kırmızı ete Ramazan ayı düzenlemesi: Fiyatlar sabitlendi

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Kırmızı ete Ramazan ayı düzenlemesi: Fiyatlar sabitlendi
ABONE OL


Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.

ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.

Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle:

Kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot 1000 lira, bonfile 1200 lira, tereyağı 384 lira.

  • ankara
  • kırmızı et
  • sabit fiyat
  • PERDER

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.