Kırsala 3 milyon avroluk hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, kırsaldaki belediyeler, il özel idareleri, köye hizmet götürme birlikleri gibi yerel yönetimleri kapsayacak yeni bir projeyi uygulamaya alacaklarını belirterek, "Bu desteğe büyükşehir belediyeleri başvuramayacak, kırsal alanda altyapı tedbiri uygulayacağız, 3 milyon avroya yüzde 100 hibe vereceğiz." dedi.

Antalyalı, konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

IPARD I'i yüzde 99,4 ve IPARD II programını yüzde 99,7 fon kullanım oranıyla tamamladıklarını ifade eden Antalyalı, IPARD III'e başladıklarını ve programları başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Antalyalı, bugüne kadar 27 binden fazla projeyi desteklediklerini, bu projelere yaklaşık 100 milyar lira hibe sağladıklarını ve bu desteklerin karşılığında Türkiye genelinde 210 milyar liralık yatırım gerçekleştiğini bildirdi. Bu yatırımlarla 105 bin kişilik istihdam sağlandığını dile getiren Antalyalı, "Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında da yaklaşık 440 milyon avroluk bir hibemiz oldu. Bunlarla da 750 milyon avroluk yatırımı Türkiye'ye kazandırdık." dedi.

IPARD 3 Programı kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında 10 çağrı gerçekleştirdiklerini anımsatan Antalyalı, özellikle süt, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, gıda işleme alanlarına, meyve sebze işleme paketleme, soğuk hava depolarına, su ürünleri işlemeyle ilgili desteklerinin olduğunu söyledi.

IPARD III Programı'yla 42 ile yönelik olan coğrafi desteğin kapsamını 81 ile çıkardıklarını anlatan Antalyalı, "IPARD III'e Bingöl, Hakkari, Rize, Gaziantep, Antalya ve özellikle Trakya Bölgemiz dahil oldu. Şu andaki programımızda özellikle Şanlıurfa, Nevşehir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar gibi illerimiz şu anda ön plana çıktı. Kaynakları etkin şekilde kullanımına da çok özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı

Ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek adına daha küçük projeler de bulunduğunu belirten Antalyalı, bunlar arasında seraların, kırsal turizmin, yenilenebilir enerjinin ve makine parklarının olduğuna dikkati çekti.

- LEADER PROGRAMI 81 İLE YAYGINLAŞTIRILACAK

LEADER Programı kapsamında yerel eylem grupları kurduklarını dile getiren Antalyalı, "Bu, tabandan tavana kırsal kalkınma hamlesi. 60 ilde 156 yerel eylem grupları kurduk. Bu yerel eylem gruplarımız bölgenin ihtiyaçlarına göre stratejileri belirliyorlar. 81 ile yaygınlaştırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Gelecek ay itibarıyla sözleşmeler imzalanmış ve uygulamaya başlamış olacak." diye konuştu.

- "PROJELERİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 67'Sİ GENÇ YATIRIMCILARIMIZ TARAFINDAN YAPILIYOR"

Antalyalı, kırsal alan açısından gençler ve kadınların önemini vurgulayarak, bugüne kadar 7 bin 500 kadına kendi işinin sahibi olma fırsatı sağladıklarını, yaklaşık 32,5 milyar liralık hibe verdiklerini ve buna karşılık 66,6 milyar liralık yatırım gerçekleştiğini belirtti. Antalyalı, TKDK projelerinin yüzde 33'ünden kadınların yararlandığının altını çizdi.

Gençlere yönelik desteklere de değinen Antalyalı, şu ifadeleri kullandı:

"14 bin 813 genç kardeşimize 66,5 milyar liralık bir hibe verdik ve bunun karşılığında da 137,2 milyar liralık yatırım gerçekleşti. Projelerimizin yaklaşık yüzde 67'si genç yatırımcılarımız tarafından yapılmaktadır. Bu, bizim için çok sevindirici. Dünyada kırsal alanda yaşlanma söz konusu. Yaş ortalaması 58'lere kadar ulaştı. Biz de programlarımızda gençleri ve kadınlara özellikle ilave puanlar ve hibelerle pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve başarılı gidiyoruz."

- "KIRSAL ALANDAKİ BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEĞİMİZ OLACAK"

Antalyalı, 2026'da da projelerinin süreceğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Bugüne kadar kamu kurumlarına ve kuruluşlarına destek vermiyorduk. Yeni projemiz kırsal alandaki belediyeler, il özel idareleri, köye hizmet götürme birlikleri gibi yerel yönetimleri kapsayacak. Bu desteğe büyükşehir belediyeleri başvuramayacak. Kırsal alanda altyapı tedbiri uygulayacağız. 3 milyon avroya yüzde 100 hibe vereceğiz. Bu tedbirimizde 156 milyon avroluk ilanımız olacak. Avrupa Komisyonunda paketimiz onaylanmak üzere. Akreditasyonun ardından 2026 yılının ilk çeyreğinde ilana çıkmayı düşünüyoruz. O zaman tüm ayrıntıları da kamuoyuna açıklayacağız."

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile desteklenen programı 786 milyon avroya çıkardıklarını bildiren Antalyalı, "Tüm vatandaşlarımızı il irtibat ofislerimize gelmeye davet ediyoruz. Kendilerini yatırımlarla ilgili bilgilendirelim. Doğru yatırım yapmak, bunun kararını almak çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza kapımız açık." dedi.