Kış lastiği uygulaması tamamlandı: Zorunluluk kalktı ama risk sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması bugün sona erdi.

- KIŞ LASTİKLERİNİN YAZIN KULLANILMAMASI ÖNEMLİ

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Soğuk havaya göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkiliyor ve yakıt tüketimini artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, daha fazla karbon salımına yol açıyor. Doğru lastik kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

- LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme-takma işlemi, 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli hizmeti de 4 lastiğin değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

- "LASTİĞİN RAF ÖMRÜNE DİKKAT EDİLMELİ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, araçlarda hayati önem taşıyan lastiklerin, "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul edildiğini söyledi.

Sürücülerin araçlarına lastik seçerken bunların sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü gibi nedenlerle mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de uygun olmayan lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz döneminde kış lastiği yıpranır ve ömrü kısalır. Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık, yazın da yazlık lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor."

Erkoç, lastik alırken üretim tarihlerine bakılması gerektiğine dikkati çekerek, kullanılmasa da lastiklerin raf ömrünün dolmuş olabileceğini, raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybedeceğini ve balans tutmayacağını söyledi.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI SONA ERERKEN SÜRÜCÜLERE "MEVSİMSEL FARK" UYARISI

Görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, doğru lastiğin araca, hava ve yol koşullarına uygun lastik olduğunu, sürücülerin bulunduğu veya gideceği yerin hava ve yol koşulları için ilgili valiliklerin kararlarını takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kurt, "Küresel iklim krizinden dolayı anlık hava değişiklikleri giderek artıyor, baharda kış mevsimini daha çok yaşıyoruz. Ayrıca ülkemiz geniş bir coğrafyada olduğu için farklılıklar oluşabiliyor. Kütahya'da trafiğe çıkan bir araç için kış lastikleri çıkarılabilir ancak Hakkari'de kış lastiklerine hala ihtiyaç var. Bu farklılıklardan dolayı valilikler, mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Kış lastiklerini çıkarmadan önce Valilik duyurularını takip etmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "LASTİKLER KULLANIM ÖMRÜ OLARAK 10 YILI TAMAMLAMIŞSA YENİDEN KULLANILMAMALI"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, araç üreticilerinin lastiği "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul ettiğine, üreticilerin önerdiği tip ve ebattaki lastik kullanılması, sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun lastik seçilmesi gerektiğine işaret etti.

Kurt, "Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken eğer yeni bir lastik alacaksanız aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz. Bir önceki yıldan kalan ve depoda saklanan lastiklerinizi kullanacaksanız tekrar araç altına takmadan önce mutlaka uzman kontrolünden geçirmeniz gerekir." tavsiyelerinde bulundu.

Depoda beklemiş lastiklerin kullanım ömrüne dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Bu lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Gerekirse onarımdan geçirilmeli ancak bu lastikler kullanım ömrü olarak 10 yılı tamamlamışsa yeniden kullanılmamalıdır. Uygun kullanım ve saklama koşullarında dahi lastiklerin maksimum kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Lastiğin durumu veya kalan diş derinliği ne olursa olsun, yedek lastikler dahil olmak üzere bu süreyi aşan lastiklerin hizmetten çıkarılmasını ve yeni lastiklerle değiştirilmesini öneriyoruz